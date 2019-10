Presentado el recorrido del Giro de Italia 2020

Este jueves, en Milan, se ha dado a conocer el recorrido del Giro de Italia 2020, que será su edición 103. Se disputará del 9 al 31 de mayo de 2020.

La carrera saldrá desde Hungría con una contrarreloj en Budapest, y finalizará en Milán, también con una contrarreloj.

Discover the general planimetry of #Giro d'Italia 2020. Save this picture so that you can have the next Giro always with you! ��https://t.co/01N4upQ4Gi pic.twitter.com/zzrX1XDt15