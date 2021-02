El Eolo-Kometa de Alberto Contador, invitado al Giro de Italia junto al Bardiani y el Vini-Zabu

El Eolo-Kometa, formación UCI Pro Team de la Fundación Alberto Contador, y los también italianos Bardiani y Vini-Zabu han sido los tres equipos 'invitados' a la próxima edición del Giro de Italia, que se disputará del 8 al 30 mayo y en el que también estará el belga Alpecin por ranking.

Así lo anunciaron en un comunicado los organizadores, que recordaron que en la salida en Turín estarán los 19 UCI WorldTeams, entre ellos el español Movistar Team, el Alpecin y los tres equipos invitados, pero no el Arkea del colombiano Nairo Quintana, vencedor en la edición de 2014 de la 'corsa rosa'.

Tras la decisión del comité de dirección de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de aumentar el número de corredores en la línea de salida de las tres 'grandes' de 176 a 184, RCS Sport ha extendido las invitaciones al equipo de Contador, Bardiani y Vini-Zabu.

��Here are the teams of the 2021 #Giro! What’s your favourite team❓ | ��Ecco le squadre che parteciperanno al #Giro d'Italia 2021! Qual è la tua squadra preferita❓ | ��Ya están los equipos que participarán en el #Giro d'Italia 2021 ¿Cuál es tu equipo favorito❓ pic.twitter.com/KkxeAj9ASw