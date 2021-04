Dylan Groenewegen regresa en el Giro de Italia tras su sanción de 9 meses

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma) formará parte del equipo en el Giro de Italia, que se disputa del 8 al 30 de mayo, tras cumplir la sanción de nueve meses de la UCI por su incidente con un Fabio Jakobsen que también está de vuelta, recuperado de sus lesiones.

Full line-up for three weeks of racing in Italy���� pic.twitter.com/cZAtpnwARW