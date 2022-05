Youseff Ben Alí deja al Barça a un paso de la 'Final Four'

El Barça se impuso por 29-33 en la pista del Flensburg alemán en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones y dio un paso de gigante hacia la 'Final Four' de Colonia con una extraordinaria actuación del pivote Youseff Ben Alí (8 tantos sin fallo).



El Flensburg, desbordado en la primera mitad, reaccionó presionado en la segunda por medio de Johannes Golla (5 goles) y el extremo danés Emil Jacobsen (9), pero los azulgranas supieron controlar bien el ritmo de juego.



La ausencia del pivote Ludovic Fábregas fue cubierta magistralmente por Carlos Ortega colocando inicialmente al pivote internacional tunecino-catarí Youseff Ben Alí en ataque, su posición natural y en la que demostró su gran categoría.



Además, fue combinando a Thiagus Petrus y Alí Zein en defensa, para ir rotando y colocar a Petrus en ataque para dar descanso a Ben Alí.



El equipo germano no pudo contar con su máximo goleador, el extremo izquierdo Hampus Wanne, lesionado en un pie, y tampoco con los laterales Aaron Mensing y Franz Semper ni con el central noruego Magnus Rod y esto le complicó la rotación.



El comienzo del Barça fue espectacular. Ortega ya dijo que no iban a Flensburg a especular, sino a ganar. Con Gonzalo Pérez de Vargas espectacular (7 paradas en los primeros 11 minutos) y Dika Mem y Ben Alí letales en ataque (2-9, m.9), los alemanes no reaccionaban.



El técnico germano Mike Machulla pedía tiempo y relevaba a Kevin Möller dando entrada al bosnio Benjamín Buric en la portería y ordenaba velocidad en ataque. De la mano del capitán Lasse Svan y del extremo izquierdo Emil Jakobsen los locales lograban reducir distancias (11-15, m.26),, pero un tiempo acertado de Ortega sirvió para que su equipo llegara al descanso con un tranquilizador 13-18.



Con la entrada de Aitor Ariño, el Barça había rotado a todos sus jugadores excepto al joven Artur Parera. El Flensburg colocaba al danés Mads Mensah Larsen como central y Gottfridsson pasaba al lateral, circulando ambos sobre el eje de la defensa barcelonista.



Con 16-23 (m.38) Gottfridsson volvía al eje del ataque germano con el lateral zurdo islandés Teifur Einarsson como apoyo. Esto provocó la reacción local con un parcial de 1-4 (21-25, m.43).



Ortega paró el partido para hacer reaccionar a sus hombres, pero los errores en ataque lanzaban al Flensburg, que presionaba más en el marcador (22-25, m.46), y el técnico azulgrana iniciaba rotaciones para dar refresco al ataque.



Melvin Richardson pasaba a defender en el extremo derecho y ordenó ataque lento con los centrales Luka Cindric y Domen Makuc como directores de juego. Dos tantos de Richardson daban aire al Barça (25-29, m.54) y Machulla paraba de nuevo el partido.



El Flensburg intentó presionar, pero el octavo gol de Ben Alí colocaba el 25-30 (m.55), aunque los locales no se rendían y el noruego Goran Sogard recortaba con dos tantos seguidos (29-32, m.58).



De manera inteligente, Ortega pedía tiempo a 1:10 para el final y N'Guessan ampliaba la brecha (29-33). Nuevo tiempo alemán a falta de 30 segundos, en su última opción para un lanzamiento final que se estrelló en un poste.



Los azulgranas habían logrado una valiosa y merecida victoria en una pista muy complicada, aunque restan 60 minutos en el Palau el próximo día 19.



FICHA DEL PARTIDO:



29 - SG Flensburg (13+16): Möller (Buric, m.11 a 60); Swan (4), Hald Jensen (-), Golla (5), Gottfridsson (2), Mads Mensah Larsen (1), Jacobsen (9,4p) -siete inicial- Einarssonn (3) y Sogard (5).



33 - Barça (18+15): Gonzalo Pérez de Vargas; Áleix Gómez (5,3p), Mem (6), Youssef Ben Alí (8),Cindric (2), N'Guessan (2), Ángel Fernández (2), siete inicial, Thiagus Petrus (-), Makuc (1), Lángaro (1), Ariño (1), Ali Zein (-), Janc (2), Richardson (3) y Leo Maciel (p.s).



Marcador cada cinco minutos: 1-5, 3-9, 3-10,7-14, 10-15, 13-18 (descanso), 15-21, 17-24, 21-25, 24-27, 25-30 y 29-33.



Árbitros: Vaclav Horacek (CZE) y Jiri Novotny (CZE). Excluyeron a Jensen (m.3 y 27), Golla (m.4) y Sogard (m.48), por el Flensburg, y a Ben Alí (m.15), Lángaro (m.20), Fernández (m.25) y Ariño (m.57), del Barça.



Incidencias: Encuentro de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Flens Arena de Flensburg (Alemania) ante unos 6.300 espectadores, lleno.