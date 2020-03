El portero del BM Elda Fran Tirado supera el coronavirus

El portero del Balonmano Elda CEE Francisco Tirado, que a principios de mes fue diagnosticado de coronavirus, ha confirmado que ha superado la enfermedad, y se ha convertido en uno de los 12.285 curados hasta el momento en España, y ha asegurado que el confinamiento le ha hecho darse cuenta "de lo mucho que ha hecho el balonmano" por él y que le ha servido para mantenerse optimista.

"Con esto, me he dado cuenta de lo mucho que ha hecho el balonmano por mí: me acuerdo en estos momentos de mis amigos, de mi equipo, mi familia, y todas las personas cercanas a mí", señaló en una entrevista a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El guardameta del Balonmano Elda CEE, equipo del Grupo E de Primera Nacional, explicó cómo recibió la noticia. "El pasado 3 de marzo fui diagnosticado positivo por COVID-19, y es una noticia rara de recibir, pero con un poco de tiempo acabas asimilándolo. Tuve sospechas de que podía estar contagiado en el momento que hubo un positivo en un círculo cercano a mí, y unos días antes, durante un partido, me notaba con dolor de cervicales, de espalda, de tos... Era algo llevadero", manifestó.

"Parecía un caso de contagio leve al ser una persona joven, y pude anticiparme y superarlo. Recibí mucho apoyo y eso ha sido lo que ha hecho llevadero este aislamiento. Ha sido complicado a nivel psicológico, es lo que me ha costado más", continuó.

Finalmente, Tirado recibió el 20 de marzo el alta médica. "Poco a poco, estoy adaptándome a la vida natural, pero no podemos salir y debemos tomar conciencia por el colectivo más vulnerable, la gente mayor. El lunes volví al trabajo, tomando las medidas necesarias en una oficina, me noto mejor a nivel psicológico, más capaz de afrontar problemas", concluyó.

Por su parte, la escolta de Los Angeles Sparks Sydney Wiese, que a mediados del mes de marzo rescindió su contrato con el Cadí la Seu para regresar a Estados Unidos, se ha convertido en la primera jugadora de la WNBA en dar positivo por coronavirus COVID-19.

Wiese, de 24 años, explicó que se siente "bien", pero se mantiene en cuarentena en Phoenix para evitar contagiar a nadie. "Soy afortunada de mostrar solo síntomas leves, pero soy capaz de propagarla", explicó sobre la enfermedad. "Todos estamos unidos en la lucha para detener esta pandemia y mantener a todos a salvo y sanos. Haré mi parte, y espero que vosotros también lo hagáis", añadió.

Como otras jugadoras de la WNBA, Wiese pasó la temporada baja jugando en España, donde la falta de pruebas fue un problema inicial después de enfermar. En 20 partidos de la Liga Femenina Endesa con Cadí La Seu, Wiese promedió 9,4 puntos con un 58,5% de acierto en tiros de campo y 33,7% en triples. También promedió 3 rebotes y 2,7 asistencias en 27 minutos.