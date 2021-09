El Barcelona inicia la defensa del título con victoria

El Barça de Carlos Ortega comenzó la defensa del título en la Liga de Campeones con una convincente victoria en la pista del Flensburg, por 21-25, en un choque en el que destacaron los metas Benjamin Buric, por el equipo alemán, con 15 paradas, y Gonzalo Pérez de Vargas, también con 15.



El potencial de ataque azulgrana con sus dos laterales zurdos franceses Dika Mem (7 tantos) y Melvin Richardson (6) fue otra de las claves.



Ortega, que volvía a dirigir un encuentro de Liga de Campeones después de seis años, empezó a mostrar alguna de sus cartas en el juego del equipo. Sin renunciar a la velocidad en ataque, ha construido una defensa con una triple muralla con Ludovic Fábregas, Thiagus Petrus y el egipcio Ali Zein, rotando con Luis Frade.

Al descanso se llegaba con 10-13 y el inicio de la segunda mitad fue un recital del meta Buric. El lateral danés Larsen redujo distancias (12-13,m.34) con un Flesnsburg jugando ya con más velocidad. El joven extremo de 18 años Martí Soler debutó en la Liga de Campeones y el choque se cerró con un 21-25.

RESULT: @FCBhandbol take the first #MOTW 25:21 - the champions keep their winning ways but were pressured by @SGFleHa throughout ??#showtimeforchampions#ehfclpic.twitter.com/j6umn21Zw9