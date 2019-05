Juanín García, máximo goleador de la Asobal y de la selección, anuncia su retirada

Juan García Lorenzana "Juanín", de 41 años y máximo goleador histórico de la liga Asobal y de la selección española, ha anunciado este miércoles su retirada al término de la presente temporada, tras la decisión de su actual club (Ademar León) de no prorrogar su actual contrato.

Esta decisión, anunciada a través de una carta remitida a los medios de información, se produce después de doce temporadas en el equipo donde se formó -en dos etapas-, además de casi una década en el Barcelona y una campaña en el Naturhouse La Rioja, con un palmarés que incluye todos los títulos nacionales e internacionales.

"Juanín" García, una de las leyendas del balonmano español, se ha visto obligado a tomar esta decisión cuando, reiteradamente -y así también se lo trasladó al club- su deseo hubiera sido continuar una temporada más, sin embargo desde el Ademar se ampararon en razones "deportivas y presupuestarias" para justificar su negativa.

En su carta, el veterano jugador asume "con deportividad" esta decisión y aclara que el 25 de mayo, en León y frente al Quabit Guadalajara, disputará su último partido como jugador en activo.

"Aunque me sentía con fuerzas para seguir no lo haré" porque "no me veo en otro equipo que no sea mi Ademar, nuestro Ademar y no me gustaría retirarme en otro equipo que no sea mi Ademar, nuestro Ademar; no me imagino diciendo adiós en otro pabellón que no sea el de los Deportes de mi León, nuestro León".

El hábil extremo añade que le hubiera gustado saber desde el inicio de la liga que era su última temporada, "y así poder decir adiós también en otras muchas canchas" en las que se ha sentido maravillosamente tratado y se lo quería agradecer. En tono comprensivo con la decisión del club, asume la decisión y recalca: "lo mejor para el Ademar es lo mejor para mí, eso lo he sabido siempre".

En su emotiva despedida a través de esta carta abierta a la afición, "Juanín" García recuerda su primer gol con la camiseta ademarista hace más de dos décadas ante también una leyenda como el guardameta rumano Alexandru Bulligan, que defendía la meta del San Antonio y con el que luego coincidiría en la selección española.

El goleador por excelencia del balonmano español también ha tenido un recuerdo hacia quienes consideraron que "era muy pequeño" para practicar este deporte de tanto contacto y dice sentirse reflejado en los niños a los que ahora entrena en el equipo cadete de Ademar.

"Vuelvo a estar en la parrilla de salida y cuando pienso que el camino es largo y difícil recuerdo que he sentido en carne propia cómo los sueños se cumplen. Y todos sabéis que mi sueño tiene un nombre: Ademar", añade.

Tras excusarse por esta despedida, para evitar el "borbotón de sentimientos que impediría articular palabra", ha aludido a la experiencia de una mujer centenaria -104 años- a la que conoció en Bárcena de la Abadía (León) y utilizó sus palabras al cerrar su bar al que había dedicado una vida: "Gracias y aunque el bar está cerrado la puerta sigue abierta".

Eso sí, no ha desvelado si aceptará el ofrecimiento de la directiva ademarista de continuar vinculado como entrenador en sus categorías inferiores, ni tampoco si accederá al homenaje que se le pretendía realizar en su despedida, aunque recalque en su misiva al final que "el corazón ademarista sigue abierto".