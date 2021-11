El Europeo Masculino de Balonmano de 2028 se disputará en España, Portugal y Suiza

Este sábado 20 de noviembre se ha celebrado el 14º Congreso Extraordinario de la EHF en Viena y en él, han tenido lugar las celebraciones oportunas de los 30 años de la federación y también se anunciaron los próximos torneos emblemáticos de las selecciones nacionales para los Europeos Masculinos y Femeninos de los años 2026 y 2028, como ya informó el pasado jueves Luis Malvar en su blog De Rosca.

A combination of sea and mountains - the Men's #ehfeuro 2028 will be hosted by @RFEBalonmano ????, @AndebolPortugal ???? and @HandballSchweiz ???? #EHFCongress2021pic.twitter.com/oEKhHyqyoZ