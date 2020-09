El Barcelona debuta con victoria en la Champions

El Barça ha debutado con victoria (25-30) en la pista del Motor Zaporoszhye ucraniano en un choque ambos equipos han evidenciado falta de ritmo, pero la superioridad de la plantilla azulgrana, con Áleix Gómez espectacular (10 goles), ha decantado la balanza.

Después de casi dos décadas, el que fuera capitán del equipo, Víctor Tomás no ha estado en el partido después de que en febrero pasado anunciara su retirada obligada por un tema coronario

El equipo ucraniano, duro en exceso en defensa, muy lento en ataque estático ha estado más preocupado de frenar a la primera línea azulgrana y en la primera mitad (11-13) ha mantenido a los catalanes a raya merced a las paradas del meta bielorruso Iván Maroz.





RESULT: It was not without challenges but @FCBhandbol collect the points in the end, as they take a five-goal win vs Motor �� #ehfclpic.twitter.com/WosQ15mhxH