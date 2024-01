AMP.- Balonmano/Selección.- Crónica del Rumanía - España, 24-36

Los 'Hispanos' reconducen el Europeo

España se encuentra contra Rumanía pero sufre otra lesión con Kauldi Odriozola

La selección española masculina de balonmano goleó (24-36) a Rumanía este domingo en la segunda jornada del Campeonato de Europa 2024 de Alemania, un paso al frente después del mal debut ante Croacia dos días antes para reconducir juego y sensaciones en busca de llegar lejos como acostumbra en cada cita importante.

Los de Jordi Ribera tuvieron unos minutos de dudas pero pronto ganaron la batalla consigo mismos, se sacudieron los nervios y la presión, y pasaron por encima de Rumanía. La mala noticia para los 'Hispanos' fue la lesión de Kauldi Odriozola, después de que en el debut perdieran ya a Miguel Sánchez-Migallón.

En el SAP Arena de Mannheim se vio a otra España, mucho más reconocible, con defensa para hacer aparecer a Gonzalo Pérez de Vargas. El rival ayudó a que los de Ribera se encontraran, muy superados en el intento de jugar con siete vaciando portería. La victoria nunca peligró para estrenar los puntos en el Grupo B y buscar la siguiente fase el martes contra Austria.

Como avisó Ribera en la previa, los 'Hispanos' podían tener el enemigo dentro, las dudas de haber empezado muy lejos de su nivel. Así se vio de inicio, con pérdidas y Rumanía por delante (5-3). No tardó en reaccionar la subcampeona de Europa, sobre todo desde la defensa, para empezar a dominar el marcador con claridad (8-13).

Viran Morros, sustituto de Migallón, hizo acto de presencia, en medio de los problemas que generó el pivote rumano Calin Dedu, igual que se dejó notar Dani Fernández en sus primeros minutos del Europeo. Álex Dujshebaev asumió galones y España se fue cómoda al descanso, en la dirección correcta después de partido y medio.

Sin embargo, el regreso tras vestuarios dejó la lesión de Kauldi Odriozola en la primera acción del segundo tiempo. España aumentó su renta (12-18) pero sufrió unos minutos de nuevo de desconcierto ante la mala fortuna en forma de percances físicos. Rumanía, bajo las órdenes del técnico español Xavi Pascual, recortó el luminoso.

Sin embargo, el ataque con siete no cuajó en los rumanos, con un Viran Morros que no tardó en hacerse jefe atrás, y España se hizo fuerte en defensa, con paradas de Pérez de Vargas, más la actuación destacada de Dani Fernández y un Aleix Gómez autor de ocho goles. Los de Ribera, que vienen de jugar las últimas cuatro finales continentales, dieron así el primer paso en Mannheim.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RUMANÍA, 24 - ESPAÑA, 36. (12-17, descanso).

--EQUIPOS.

RUMANÍA: Ionut C. Iancu y Dan L. Vasile (p); Gabriel C. Ilie (2), Daniel Stanciuc (1), Ionut Nistor Ionita (4), Robert M. Militaru, Stefan G. Cumpanici (1), Robert Nagy (2), Demis C. Grigoras (2), Dan E. Racotea, Alexandru M. Tarita, Sabin Constantina, Calin Dedu (4), Andrei V. Dragan (2), Radu C. Ghita (3), Iosif A. Buzle (3).

ESPAÑA: Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey Hernández (p); Ignacio Peciña, Jorge Maqueda (1), Álex Dujshebaev (4), Adrià Figueras (1), Imanol Garciandia (3), Abel Serdio (3), Joan Cañellas (1), Viran Morros, Agustín Casado (2), Aleix Gómez (8), Ian Tarrafeta (3), Daniel Dujshebaev (3), Kauldi Odriozola (1), Daniel Fernández (6).

--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 2:2, 5:4, 7:8, 8:10, 8:13, 12:17 --descanso-- 14:19, 15:22, 16:25, 18:30, 23:33 y 24:36.

--ÁRBITROS: Lah y Sok (ESL). Excluyeron a Ian Tarrafeta (1) de España; e Sabin Constantina (1) y Dan Emil Racotea (1) de Rumanía.

--PABELLÓN: SAP Arena de Mannheim.