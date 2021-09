Pablo Laso: "Carroll está en Estados Unidos y a día de hoy no contamos con él"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha explicado que "a día de hoy" no cuentan con Jayce Carroll, aunque no ha cerrado la vuelta a un posible retorno del escolta a lo largo de la temporada, al tiempo que ha celebrado la llegada de "cuatro grandes jugadores" este verano y ha avisado de que el Lenovo Tenerife, su rival este sábado en semifinales de la Supercopa Endesa, "probablemente sea el equipo con más automatismos" del baloncesto español.

"Es una pregunta más para Carroll que para mí (su posible vuelta al club). Tenemos un gran respeto por él, es el jugador americano con más partidos en el Real Madrid y no descubro nada hablando con él. Por su estilo siempre ha generado muchas situaciones de ataque y ahora no está. No sé si tiene que ser Nigel, Rudy, Llull, o el equipo quien debe suplir su falta. A día de hoy Jaycee está en Estados Unidos y no contamos con él. Es un jugador que valoramos, queremos, muy madridista, pero a día de hoy solo puedo contestar que la Supercopa no la va a jugar", explicó Laso ante la prensa.