Obradovic: "Bombardearon mi país en 1999 y no vi a la gente reaccionar, lo mismo en Irak, Siria y Afganistán"

Zeljko Obradovic es uno de los hombres más importantes y respetados del baloncesto europeo. El técnico serbio es el más laureado en la historia de la Euroliga, pero en los últimos tiempos se ha metido en un charco por sus comentarios acerca de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el apoyo que este país está recibiendo.

A sus 62 años, Obradovic dirige en la actualidad al Partizan de Belgrado, conjunto que esta temporada participa en la Eurocup. Este martes, después del partido ante el Lietkabelis Panevezys, que su equipo perdió por 93-78, fue cuestionado por su opinión sobre el conflicto y su opinión ha causado bastante controversia.

"No quiero hacer ninguna declaración. Las declaraciones son buenas. Pero esta no es la primera vez que sucede en nuestra vida. Tengo 62 años. Recuerdo muchas cosas en mi vida, pero recordaré también lo que la gente dijo sobre esto. Mi país estuvo bajo bombardeos en 1999, pero no vi a la gente reaccionar y hablar. Lo mismo en Irak, en Siria, en Afganistán. ¿Alguien habló de esto en ese momento? Por supuesto, personalmente, estoy en contra de cualquier tipo de guerra en el mundo. Cualquier persona que muera a causa de la guerra es terrible. Pero si discutimos sobre esto hay cosas más profundas de las que hablar", dijo Obradovic.

Se refiere a los bombardeos lanzados por la OTAN sobre Yugoslavia entre marzo y junio de 1999 tras la Guerra de Kósovo. En ese momento la Alianza Atlántica sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU decidió atacar el país desde el aire con el saldo de entre 1.200 y 5.700 civiles fallecidos.