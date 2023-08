Doncic brilla con Eslovenia; los hermanos Tavares lideran la remontada de Cabo Verde

Venezuela, 75 - Cabo Verde, 81

A la selección de Venezuela solo un milagro le puede salvar de la eliminación, tras caer derrotada en Okinawa (Japón) este lunes ante Cabo Verde (75-81), que logró una increíble remontada que le permitió ponerse por delante en los últimos 50 segundos gracias a una brillante reacción de Edy y Will Tavares.



El liderazgo de Will Tavares, autor de 20 puntos, y la aportación clave de Betinho Gomes (22) e Ivan Almeida (18), permitió al cuadro caboverdiano llevarse el triunfo en un enfrentamiento que superó las expectativas, mientras que los máximos anotadores de Venezuela fueron el capitán David Cubillán, con 15 puntos y Jhornan Zamora, con 14 tantos.



Venezuela comenzó poco centrada, con dificultades para encontrar la canasta, ante un Cabo Verde que se soportó en la explosividad de Will Tavares, con un cien por ciento de efectividad en los tiros de campo, y del alero Betinho Gomes, (1-8 min.6).

A tres minutos del final del primer cuarto, el entrenador de la 'Vinotinto', Fernando Duró, dio entrada al máximo triplista, Jhornan Zamora (6 puntos al descanso), para alcanzar a su rival. El equipo caboverdiano se vio acechado por una buena precisión en los tiros y se dejó atrapar quedando a un punto del rival (23-24, 1er cuarto).



En un segundo periodo frenético, los hombres de Emanuel Trovoada no supieron aguantar la presión y permitieron al equipo venezolano, encabezada por los puntos de Garly Sojo (9 puntos y 80 por ciento de precisión), exhibir su poderío ofensivo y lograr una cómoda ventaja por 23-9 (46-33, segundo cuarto).



Comenzó mejor el tercer tiempo Cabo Verde, con Betinho Gomes y Ivan Almeida cogiendo, una vez más, el relevo anotador de los suyos (52-51, m.26), lo que obligó a los venezolanos a parar el partido para reordenar ideas. Los 'Tubarões Martelo' subieron su intensidad defensiva en un final de periodo muy reñido, en el que ambos equipos parecían un poco atascados. Pese a la reacción de los caboverdianos, Venezuela cerró el tercer cuarto con un parcial de 10-0 para recuperar la ventaja (66-59).



La lesión en una pierna privó a la 'Vinotinto' de Michael Carrera, nuevo fichaje de Estudiantes, en los ocho últimos minutos del partido.



Con los dos equipos menos certeros en el tramo final que en el resto del encuentro, Cabo Verde gestionó mejor el último minuto, con una reacción sorprendente de Edy Tavares (mal en ataque pero intimidador en defensa, con 14 rebotes) y una brillante actuación de Will Tavares, que a falta de 57 segundos firmó la sentencia de los venezolanos (75-81).



Tras perder en la primera jornada contra Eslovenia, Venezuela queda con pie y medio fuera de la competición, pendiente del resultado ante Georgia y de lo que hagan Eslovenia y la sorprendente Cabo Verde en la última jornada del grupo.

China, 69 - Sudán del Sur, 89

Nueva Zelanda, 95 - Jordania, 87



Georgia, 67 - Eslovenia, 88

La selección eslovena se puso al frente del Grupo F del Mundial de baloncesto de Japón, Filipinas e Indonesia y se aseguró el paso a la segunda fase del torneo con una victoria brillante sobre Georgia (67-88), cimentada sobre el acierto del admirable Luka Doncic y que dejó a los georgianos al borde del precipicio.



Llamado a alcanzar la corona mundial por primera vez con Eslovenia, la estrella de los Dallas Mavericks volvió a dar un recital de juego y 'enchufó' 34 puntos y 10 rebotes, obteniendo una valoración de 36.



Los eslovenos no dieron opciones a su rival y, aunque en algunas ocasiones se hayan atascado en su juego, fueron un mazo constante con el apoyo de Klemen Prepelic (15 puntos, 4 rebotes), mientras que el georgiano Alexander Mamukelashvili fue el soporte de los hombres de Ilias Zouros, con 21 puntos y 7 rebotes (21 valoración).

Puerto Rico, 77 - Serbia, 94

Serbia se impuso a Puerto Rico (77-94) en el segundo partido del grupo B este lunes en el Mundial de Baloncesto, tras dominar desde el comienzo el marcador y frenar el intento de remontada isleño en el último cuarto, con lo que prácticamente certifica, salvo sorpresa, su presencia en la siguiente ronda de la cita.

Doncic's near triple-double keeps Slovenia unscathed ??#FIBAWC x #WinForSlovenia ???? — FIBA Basketball World Cup 2023 ?? (@FIBAWC) August 28, 2023