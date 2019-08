Marc Gasol: "Físicamente estoy bien, pero correr riesgos ahora no sería lo más inteligente"

El pívot de la selección española de baloncesto Marc Gasol afirmó este miércoles que "lo más probable" es que pueda tener sus primeros minutos en el Cuadrangular de Málaga del viernes y el sábado, aunque también pidió precaución porque "correr riesgos ahora no sería lo más inteligente", mientras que recalcó que su rol en el equipo lo debe asumir "con confianza y naturalidad" y que ya pudo tener "un papel más importante" en el Eurobasket de 2013.

"Lo más probable que pueda jugar mi primer partido en Málaga y estoy con muchas ganas. Estamos cumpliendo etapas, asumiendo cargas y me encuentro muy bien y muy contento. Físicamente estoy bien, pero correr riesgos ahora no sería lo más inteligente", señaló Marc Gasol a los medios tras el entrenamiento del equipo en Madrid.

El catalán ve "muy bien" a un grupo de jugadores que "tiene una predisposición muy alta al trabajo". "Todo el mundo tiene muchas ganas de aportar y está muy bien de mentalidad, y eso es importante", expresó.

Para el pívot, "siempre es especial" concentrarse con la selección. "Todo el mundo deja de hacer cosas y de estar con la familia, su tiempo de ocio o recuperación para ponerlo todo a disposición del equipo y es de agradecer. En mi caso no lo hace más especial por tener un rol diferente a los años anteriores", subrayó el jugador de los Raptors.

"El rol lo asumes con confianza y naturalidad. Tuve la mala suerte también en 2013 de jugar sin Pau y tener quizá ese papel más importante, pero lo importante es que estemos bien, juguemos alegres, disfrutemos con el sacrificio en la pista y que nos salgan buenos partidos cuando importa", añadió Marc Gasol.

En este sentido, tampoco considera que el estilo de juego vaya a cambiar. "Por lo que he visto en las 'ventanas', los entrenamientos y el primer partido ante Lituania va todo bastante ligado. Las acciones a lo mejor son un poco diferentes dependiendo de los jugadores y sus habilidades en la pista, pero el 'ADN' sigue siendo el mismo a la hora de trabajar, defender, ayudar y ser generoso con el balón, las cosas que nos han hecho especiales y que no pueden cambiar", remarcó.

"Todo el que esta aquí tiene experiencia. A Jaime le había visto jugar y a Quino (Colom) también, tienen tranquilidad y están muy seguros de ellos mismos. Javi (Beirán) lo que hace lo hace muy bien y con los demás ya he estado más o menos. No me han sorprendido, se han ganado estar aquí y es de agradecer que jueguen con tanta confianza", aseguró el pívot sobre los jugadores que han partido en la clasificación para el Mundial.

Sobre la cita en China, Gasol dejó claro que no se ha fijado en la lista de los Estados Unidos y advirtió que "lo importante es como lleguen allí y cuando te enfrentes a ellos". "Lo demás es más divertido para vosotros (los periodistas) y para llenar muchos papeles", indicó. "No sé quién está, cuando nos enfrentemos a ellos ya la miraremos con más antelación. Hay un bloque de ocho equipos que están muy parejos y tenemos que estar muy bien preparados para afrontar el torneo", sentenció.