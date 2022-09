Guil, en COPE: "Brown estaba malo, no sé hasta qué punto, pero estuvo en la cama 10 horas antes de la final"

Este martes estuvo en Deportes COPE con José Luis Corrochano y Pilar Casado Luis Guil, uno de los ayudantes del seleccionador Sergio Scariolo durante el último Eurobasket.

Como señaló el propio Guil, "soy el encargado de montar junto a Sergio todo ese jaleo defensivo que hemos montado" y reconoce que "nos hemos dejado alguna defensa más que no hizo falta utilizarla" con vistas a los próximos eventos como son el Mundial de próximo año y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luis Guil no dudó en alabar "el ejemplo de compromiso de Lorenzo Brown con la seleccion es increíble". Desveló que el base arrastró "dolores de hombro durante la concentración" y confesó que Brown estuvo "10 horas en la cama antes de la final" porque "estaba malo pero no sé hasta qué punto, y acabó dominando el último cuarto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una vez pasado el Eurobasket, Guil señala que "ha sido duro en cuanto a las horas que hemos echado, pero la satisfacción es enorme y hemos transmitido a todo el mundo que todo es posible en momentos donde hemos tenido tantas dificultades, y eso vale más que el propio título".

El ayudante de Scariolo recordó lo vivido con el técnico italiano durante la final cuando le mandó sentar: "No quería que le echaran a Sergio. Le habian pitado una técnica y ya habían echado a Ataman en otro partido. Me dijo siéntate y yo me senté".

Guil apuntó los dos momentos donde pensó que España podría ganar el Eurobasket: "El primero fue uno antes del Europeo, que estábamos bien y sabía que íbamos a competir y los rivales lo iban a pasar mal para ganar"

Y el segundo momento fue "después de Finlandia porque me daba la sensacion que viniese quien vinise les íbamos a ganar, como en el Mundial porque estábamos creciendo como equipo".