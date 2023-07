Un guardaespaldas de Wembanyama agrede a Britney Spears por tocarle para llamar su atención

El joven Victor Wembanyama debutará esta madrugada del viernes al sábado con los San Antonio Spurs, que se enfrentarán a los Charlotte Hornets en un partido de la Liga de Verano de Las Vegas con todas las entradas del Thomas & Mack Center vendidas.

El jugador de 19 años, número 1 en el draft 2023 de la NBA, y que pese a su juventud ya es denominado 'alien', ha visto como, sin haber debutado aún, se ha convertido en protagonista. Y todo por la cantante Britney Spears. El incidente ocurrió en un restaurante del Casino ARIA de Las Vegas. Y es que, según TMZ, la cantante se acercó por detrás al francés y le agarró por la espalda, provocando que los miembros de seguridad del jugador la frenaran. Britney presentó un informe policial alegando que fue golpeada por uno de los guardias mientras intentaba llamar la atención de Wembanyama.

Los Spurs ya tienen a su extraterrestre: Victor Wembanyama, número 1 del Draft El pívot francés, el jugador más esperado desde la llegada de LeBron James, fue elegido por los Spurs en primer lugar. Con el pick 2 Charlotte escogió a Brandon Miller. 23 jun 2023 - 10:16

Pero toda historia tiene dos versiones. En este caso la de Wembanyama y la de Spears. Según esta última, tan solo reconoció al baloncestista, se acercó a él, le tocó en el hombro para llamar su atención y poder hacerse una fotografía. Ahí fue cuando uno de los guardias de seguridad la golpeó en la cara y le quitaron las gafas: "Su seguridad luego me golpeó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi me derriba y provocó que se me cayesen las gafas".

"Es súper vergonzoso compartirlo con el mundo, pero ya está ahí afuera. Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan... Creo que es importante compartir esta historia e instar a las personas en el ojo público a dar ejemplo y tratar a todas las personas con respeto".

El marido de Britney Spears, Sam Ashgari, también quiso opinar en sus redes sociales sobre el incidente, criticando la actuación del guardia y las posibles repercusiones negativas que pueda tener sobre Wembanyama: "El comportamiento violento de un guardia de seguridad fuera de control no debería ensombrecer los logros de un gran joven en ascenso".

Por su parte, el francés explicó que iba caminando hacia el restaurante y que notó cómo alguien le agarraba por detrás, pero que no se paró a mirar quién era y continuó su camino cuando apartarona a esa persona. No le dijeron que fue la cantante americana hasta más tarde: "No vi lo que pasó porque estaba caminando en línea recta y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó. No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó. No me detuve a mirar para poder entrar y disfrutar de una buena cena".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Moments ago,#Spurs rookie Victor Wembanyama addresses the incident last night with Britney Spears in Las Vegas: pic.twitter.com/T33s7R4yUl — Nate Ryan (@nateryansports) July 6, 2023

Una vez de vuelta al hotel, le comunicaron quién había sido la protagonista del incidente: "No lo supe durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel... Pensé que no era gran cosa, y luego la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio, estaba como, "Estás bromeando", pero sí, resulta que era Britney Spears".

El Departamento de Policía emitió un comunicado explicando que el motivo por el que seguridad actúo fue por "investigación por agresión", pero no especificaron ningún nombre y aclararon que no hubo detenidos.