David Blatt: "A veces no importa lo que hagas que no vas a ganar"

El entrenador del Olympiacos, David Blatt, felicitó al Real Madrid este jueves, después de la derrota en el WiZink Center ante un rival que "fue mejor" y contra el que, al nivel de inspiración que demostró, puede parecer imposible ganar, como aprendió en su pasado en la NBA contra grandes equipos, competición que ve "diferente" y no inferior como su homólogo azulgrana Pesic.

"Felicito al Madrid, fueron mejor equipo esta noche. Tuvimos momentos en el partido de estar cerca y durante buena parte lo hicimos, pero no lo suficiente en defensa para competir contra el Real Madrid cuando tiene el acierto que tiene. Es nuestro quinto partido en nueve días", afirmó en rueda de prensa.

Además, el técnico de los griegos, ex de la NBA con los Cavaliers, fue preguntado por las declaraciones de Pesic, técnico del Barça Lassa, en las que dijo que la NBA no es baloncesto. "El juego de la NBA es diferente al de Europa, no se trata de cuál es mejor o peor. No estoy de acuerdo con Pesic pero entiendo a lo que se refiere. Es un baloncesto diferente y diferentes circunstancias, aunque en términos de calidad no diría que es peor", afirmó.

"Usaré también mi pasado de la NBA para responder. A veces no importa lo que hagas que no vas a ganar. Cuando vienes a Madrid, con esa capacidad que tienen (de anotar) y tú estás cansado y te faltan jugadores (Milutinov), si no pasa algo excepcional no vas a ganar. Hay muchos partidos de esos, pero hay que mirarse al espejo y tratar de hacerlo mejor", explicó, sobre un partido en el que el Madrid fue siempre uno o varios pasos por delante.