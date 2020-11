Campazzo, en El Partidazo de COPE: "Jugar en la NBA lo soñaba desde que empecé a jugar al baloncesto"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE al Facu Campazzo después de haberse despedido del Real Madrid para comenzar su aventura en la NBA con los Denver Nuggets. El argentino reconoció que siempre soñó con jugar en la liga norteamericana: "Estoy ansioso y nervioso por empezar ya, con muchas ganas. Mi idea de ir a la NBA la tengo en la cabeza desde que empecé a jugar al baloncesto, tenía siempre el sueño, incluso cuando renové. En ese momento pensé que era lo mejor, lo hice y no me arrepiento porque fue el equipo que me valoró y me quiso, pero siempre quería jugar bien para demostrar que podía estar a la altura de la NBA. El 20 de noviembre se abre el mercado y ese fin de semana fue un caos tremendo. Se dio todo muy rápido. Siempre sentí el apoyo de mi familia, aunque mi madre me dijo 'Ay no, con lo que me gusta Madrid y el Real Madrid'".

Campazzo quiso dar las gracias al Real Madrid por confiar en él y, especialmente, a Pablo Laso: "Jugar en el Madrid era algo soñado para mí. Llegar aquí era algo increíble. Lo que pasó estos años fue algo increíble; los títulos, pelear cosas importantes, derrotas duras y cómo salimos unidos de esas derrotas... lo que más voy a extrañar es a mis compañeros, los utilleros, los médicos... porque hay un buen rollo tremendo. Voy a ver todos los partidos y alentándoles. Laso es un entrenador muy cercano al jugador. Me ayudó y me aconsejó muchísimo, no sé si porque fue jugador y además fue base. En lo personal fue duro pero entre mis compañeros y él aclimataron la situación; me hicieron sentir súper cómodo".

Cambio a mitad de temporada

El argentino se marcha a la NBA después de haber comenzado la temporada con el Real Madrid, unos partidos en los que afirma que no se ha reservado nada: "Sabía que si iba a jugar guardándome cosas iba a acabar mal. Siento que no podía terminar de esa manera, guardándome cosas de mi juego. Le dije a Laso que si me tocaba jugar, lo iba a dar todo porque era lo mínimo que podía hacer por lo que me ha dado el Madrid. Dimos los pasos indicados y tuvimos la paciencia necesaria. Quiero demostrar y competir de igual a igual en la NBA".

Sobre su llegada a la mejor liga del mundo, reconoce que está ansioso por empezar: "Tengo muchas ganas de entrar en el mundo NBA, voy con los ojos bien abiertos. Se me va aponer la piel de gallina al ir a jugar contra Boston o al Maddison. Tengo respeto a la adaptación porque sé que no va a ser fácil. Intentaré ser lo suficientemente maduro para adaptarme. Vengo estudiando inglés hace tiempo y voy con un poco más de confianza, allí se te activa el chip de supervivencia".

Por último, el argentino habló de la muerte de Maradona y su importancia para el país: "Maradona llegaba a todo el mundo. Me llega todo lo que contagia y es emocionante. Me pone muy orgulloso que sea argentino y que haya peleado tanto por su país".