Baloncesto/Selección.- Megan Gustafson: "Es muy emocionante estar con España, es lo que quería"

La jugadora estadounidense Megan Gustafson, nacionalizada española hace unos meses, reconoció este martes estar "muy emocionada" ante la "gran oportunidad" de jugar con España, que es "lo que quería", después de un proceso para su 'fichaje' que comenzó el pasado invierno, para formar parte de un equipo del que le "encanta" su estilo de juego.

"Es muy emocionante estar aquí y conocer a las chicas, conocer al equipo, a los entrenadores. Estoy muy emocionada de ver lo que es el baloncesto español", afirmó la jugadora tras un entrenamiento en el Triángulo de Oro con la selección española.

Gustafson calificó de "realmente increíble" el estilo de juego de España. "Realmente, me encanta", señaló. "Me encanta cómo pasan las bases. Es increíble, ver cómo pueden alimentar a las pívots. Pero, realmente, todas las jugadoras han sido muy amables", elogió la jugadora, de 26 años.

"Había hablado mucho con mi agente durante los últimos años y ella pensaba que sería capaz de ayudar a un equipo, así que era una gran oportunidad. Mi agente me contó cosas muy buenas, y eso me hizo decidirme para ir. He escuchado cosas muy buenas sobre este equipo, además son los Juegos el año que viene", comentó sobre su decisión.

Y es que el 'fichaje' por España de Gustafson se empezó a gestar "en invierno", por lo que "ha durado unos meses". "Esperaba llegar un poco antes para haber ayudado en el Eurobasket. Pero hicieron un trabajo increíble, lo vi desde lejos. Tuve que ir a Los Ángeles un par de veces para ir a la embajada, hubo un montón de burocracia. Y, afortunadamente, recibí mucha ayuda de la FEB, que se comunicaba con mi agente", celebró.

"El primer contacto fue a través de mi agente, pero después pude hablar con todo el mundo. Obviamente, ahora, con el conocimiento de todo el mundo, hay una relación mucho más cercana, así que estoy muy emocionada de continuar con el proceso", zanjó sobre su llegada.

Y la cara nueva de la selección ya remarcó que su sueño es "absolutamente" estar en los Juegos con España. "Tuve la oportunidad de obtener la nacionalidad, es lo que quería hacer. Quiero ser parte de algo más grande de lo que yo he sido hasta ahora. Ha sido difícil para mí encontrar un 'hogar', estoy 'mudándome' cada año a un equipo diferente", relató la jugadora sobre sus últimos años de carrera.

Finalmente, Gustafson avanzó que "debería poder empezar a jugar a finales de este mes", debido a una lesión. "Así que el regreso está cerca. Estoy muy emocionada por volver a jugar y estar lista para febrero", se marcó en el horizonte, con la importante cita del Preolímpico.