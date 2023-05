Baloncesto/F4.- Chus Mateo: "Un tiro de buena suerte, ganar es una anécdota"

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se mostró emocionado con la consecución de la undécima Copa de Europa para el club blanco, después de vencer con "un tiro de buena suerte" marca de la casa Sergio Llull al Olympiacos en la final de la Euroliga.

"Fue una temporada muy dura, pero ha sido un final muy feliz. Estoy muy orgulloso del espíritu de mi equipo. Siempre creyeron en la victoria. Cuando algo malo pasó al equipo, el equipo se unió más y más. Hasta el último partido que pudimos ganar a una máquina como es el Olympiacos, con los dos únicos puntos de Llull", dijo en rueda de prensa después del título en Kaunas.

Mateo, que elogió al equipo griego a un Georgios Bartzokas que calificó de "caballero", destacó también a su cuerpo técnico y explicó que estuvo centrado en su trabajo durante la temporada. "He tratado de estar centrado en mi trabajo, estás bajo la lupa, pero trato de no hacer mucho caso", afirmó.

"Hay mucha gente que opina que tiene menos bagaje, aunque esté en su derecho. Asumo las críticas y las dudas, es mi trabajo. Un tiro de buena suerte, ganar es una anécdota, podía haber sido también Olympiacos campeón. Es un cuento de hadas, donde Llull ha metido la última, sus únicos dos puntos. Un trabajo excepcional del equipo", añadió sobre la canasta ganadora del '23'.

El técnico de los blancos explicó la última pizarra de la final para darle la posesión decisiva a Llull. "No hay otro que meta esas canastas. No había ninguna duda, todos los compañeros y yo pensábamos en darle la bola, porque no le importa asumir esa responsabilidad, no había metido una canasta, pero ha metido la de ganar. No ha sido un año fácil tampoco para él, con una grave lesión, pocos minutos, pero siempre ayudando al equipo a mejorar. Lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a ganar con una canasta suya. Hoy el baloncesto nos ha sonreído a nosotros", apuntó.

Mateo no quiso "hablar uno por uno" de todos sus jugadores, a los que destacó en general aunque con mención especial para el MVP Tavares, Hezonja y, Sergio Rodríguez. "Quiero disfrutar del momento, sin pensar en el futuro. No sé lo que pasará, prefiero disfrutar el momento", afirmó sin querer hablar de la próxima campaña.

"Hemos controlado las cargas de trabajo, son 90 partidos, y han llegado bien a este momento. Sergio Rodríguez quizá esté así ahora porque no jugó mucho al principio", añadió, destacando la importancia que tuvo también proteger a Tavares.