Arvydas Sabonis: "Nunca volveremos a creer a Rusia"

Arvydas Sabonis es la gran leyenda del baloncesto lituano y uno de los mejores jugadores de la historia del basket europeo. El pivot defendió los colores del Real Madrid, Portland Trail Blazers y Zalgiris Kaunas entre otros equipos y de la Unión Soviética como selección.

Este viernes Sabonis, en el aniversario de la independencia de su país, habló alto y claro en una entrevista en un medio de Lituania (15 minutos) sobre lo que piensa de la agresión de Rusia a Ucrania y mostró su apoyo a su amigo y excompañero Alexander Volkov. Reconoce que tan pronto como se enteró del ataque telefoneó a Volkov y este le mandó varias imágenes de lo ocurrido.

Sabonis, campeón mundial, europeo y olímpico con la Unión Soviética, duda que sus pensamientos y palabras lleguen al pueblo ruso, silenciado o intimidado. "Cuando comenzó la guerra, estaba sentado frente al televisor todo el tiempo", recuerda. "Después de que Putin reconociera la independencia de Donetsk y Luhansk, pensé que los rusos tomarían esta parte de Ucrania y terminaría. Pero atacaron a Ucrania desde todos los frentes y en todas partes. ¿Quién podría haber creído eso? ¿Quién hubiera pensado que tal guerra podría ocurrir en estos días? No soy un experto ni un político, no anticipé eso. A menos que aquellos que entiendan y sigan de cerca la situación", explica.





Además, explica que ha hablado con su amigo Volkov, leyenda del baloncesto ucraniano y que combate por su país: "Una mañana me desperté a las cinco en punto, encendí la televisión y Putin estaba hablando allí. Pregunté e inmediatamente llamé a mi amigo Alexander Volkov. Envió un video filmando una especie de explosión a través de la ventana", recuerda.

Niega tener contacto con los rusos y asegura que no tiene ningún interés por hacerlo: "No me comunico con los rusos. Algunos se disculpan, otros callan. Es cruel que algunas personas no entiendan lo que está pasando en el mundo. La propaganda no empezó ayer. Todos se acostumbraron a vivir bien. Nunca más en nuestras vidas podremos creer a estos mentirosos. Palomas de la paz. ¡Un país de paz! ¿Hay tanta paz aquí? ¿Hacer estallar niños y personas libres? No tengo ningún deseo de comunicarme con ellos", afirma enfadado.

"Las estadísticas muestran que el 70 por ciento de la gente en Rusia apoya esta guerra. Por supuesto, espero que este número sea mucho más bajo. Pero mis palabras allí cambiarán poco. El que entiende, entiende, pero no puede hacer mucho. Y las opiniones de los demás ya no cambiarán. Rusia le ha demostrado al mundo entero que no se puede creer en ella", enfatiza.

Por último, habla sobre la expulsión de los clubes rusos de la Euroliga por el conflicto: "No hay duda de que los clubes rusos deben ser eliminados de la Euroliga. Y cuándo podrán regresar es difícil de decir. No está claro qué pasará con esta guerra. No tengo idea de cómo los ucranianos podrían practicar deportes junto con representantes rusos en el futuro. Es difícil imaginar un escenario así. Ahora los eslavos están matando a los eslavos. Hermano mata a hermano. Puede tomar medio siglo, pero los agravios persisten", finalizó.