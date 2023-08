Amaya Valdemoro, primera española en lucir en el Salón de la Fama de la FIBA

La exinternacional española Amaya Valdemoro se convirtió este miércoles en la primera jugadora española en lucir en el Salón de la Fama de la FIBA, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Admiración y orgullo ?? @valdemoro13 ya luce en el HALL OF FAME de @FIBA.



GRACIAS por seguir haciendo historia para el baloncesto ????#LaFamilia#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 23, 2023

En una emotiva ceremonia celebrada en Manila, la capital de Filipinas, Valdemoro compartió honores con varias grandes figuras de la historia del baloncesto mundial, como Penny Taylor (Australia), Yuko Oga (Japón), Katrina McClain (EE.UU.), Wlamir Marques (Brasil), Yao Ming (China), Liem Tjien Siong / Sonny Hendrawan (Indonesia), Angelo Monteiro dos Santos Victoriano (Angola), Carlos Loyzaga (Filipinas) y Zurab Sakandelidze (Georgia), a título póstumo.

La exjugadora madrileña, que disputó cuatro mundiales con la absoluta, aprovechó para dedicar dicho reconocimiento a cuatro de las personas más importantes para ella; entre ellas, Elisa Aguilar, directora de competiciones de la FEB y su gran amiga y compañera.

"Este premio lo dedico a cuatro personas. A mi entrenador Miki Vukovic, que fue para mí un referente y el que más creyó en mí. A Elisa, con la que coincidí desde los 13 años y llevo toda una vida tanto deportiva como de amistad unida a ella, y con la que hemos vivido momentos importantísimos. Y, cómo no, también se lo dedico a mi padre y a mi madre, que ya no están con nosotros, y a toda mi familia, que siempre me ha apoyado. A mi madre la perdí con 18 años, y mi padre es la persona que más me ha apoyado y sin duda alguna ha sido el MVP de mi vida", expresó.

Valdemoro aprovechó para reconocer y agradecer a la exentrenadora María Planas, "una entrenadora pionera del baloncesto femenino" que hace un año pudo vivir la misma emoción, al ser la primera española en acceder al Salón de la Fama.