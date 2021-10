Zion Williamson engorda 11 kilos más en tres años y alcanza casi las 300 libras

El estado físico de Zion Williamson sigue siendo un tema preocupante y recurrente en el mundo de la NBA. Desde que llegara a la liga procedente de la Universidad de DUKE, su cuerpo ha sido objeto de debate, llegándole a destacar como uno de los mayores portentos físicos de los últimos años.

No hay duda de que este jugador es uno de los mayores talentos que han nacido durante los últimos años en el baloncesto por su fuerza y potencia, pero tras perderse parte de su primera temporada en la NBA por culpa de una lesión en su rodilla, las esperanzas crecían de cara a la segunda temporada.

Estas esperanzas se materializaron en buenos números como unos promedios de 27 puntos y 7,2 rebotes en 61 encuentros. No obstante, lo grave ha ocurrido en su tercera temporada.

Todo se empezó a truncar desde el momento en el que se anuncia que el jugador, por decisión propia, se operó del pie durante el verano sin avisar a la franquicia de New Orleans, algo que no ha sentado nada bien a la organización. Esta decisión además, le ha llevado a perderse el inicio de la temporada y hoy por hoy, no tiene fecha de vuelta.

El otro factor preocupante y que podría afectar al jugador es que la estrella de los Pelicans ha aumentado de peso. Según ha publicado Jake Fischer de Bleacher Report, Zion ha llegado a rozar las 300 libras (136 kilos) durante este mismo verano y ha aparecido en el training camp de los Pelicans con 11 kilos más que en su temporada de novato, llegando a los 129.

Solo el tiempo dirá si Zion alcanza las expectativas que se tenían en él cuándo llegó a la NBA o por lo contrario, se convierte en uno de los mayores fracasos en la historia del baloncesto americano.