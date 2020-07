La WNBA no declara exenta a su MVP, Elena Delle Donne, que juega con el Mal de Lyme, y puede perder su trabajo

"Tomo 64 pastillas al día: 25 antes del desayuno, otras 20 después del desayuno, otras 10 antes de la cena y 9 antes de acostarme". Con estas palabras, la mejor jugadora de la NBA femenina, Elena Delle Donne, comienza una dura carta abierta en la que explica cómo lleva su día a día con la enfermedad de Lyme, que padece de forma crónica, y el grave problema que le ha supuesto en su carrera tras la declaración de la pandemia.

La carta la hace pública este miércoles 'The Players Tribune'. En ella, Delle Donne asegura sentir que tanta medicación "me está matando lentamente. Y si no me está matando, sé a ciencia cierta que es algo tremendamente malo para mí. A largo plazo, es un truco, una mentira que le cuentas a tu cuerpo para que siga pensando que todo está bien".

Tan impactante como su relato es la fotografía principal que lo acompaña: la dosis de pastillas que necesita durante un día de tratamiento, "la única manera de mantener mi enfermedad controlada, la única forma de mantenerme lo suficientemente saludable como para practicar el deporte que amo, hacer mi trabajo y ganar el sueldo que mantiene a mi familia. Lo suficientemente saludable como para vivir lo más parecido a una vida normal", asegura.

Elena Delle Donne relata de la angustia añadida a su día a día tras desarrollarse la pandemia por coronavirus en Estados Unidos: "La enfermedad de Lyme debilita mi sistema inmunológico. Tuve un resfriado común que provocó que mi sistema inmunitario tuviese una recaída grave. Mi sistema inmunológico estalló, y fue aterrador. Cuando supe que personas como yo tienen un riesgo mayor con el coronavirus, tomé todas las precaciones que estaban en mi mano, lo tomé como un riesgo de vida o muerte. Sé que la WNBA tomó medidas para garantizzar la seguridad, pero me dijeron que sería imposible mantener al coronavirus completamente fuera de la burbuja. Yo quería jugar, pero tenía miedo. Los médicos dijeron que ni nivel de riesgo era alto. De hecho, he jugado toda mi carrera con un sistema inmunológico de alto riesgo".

Su batalla, como consecuencia, viene tras pedir quedar exenta de jugar, para no perder su puesto de trabajo. Los médicos de la WNBA le han dado la negativa: "los médicos de la liga, sin ni siquiera hablar conmigo o con alguno de mis doctores personales, me negaron una solicitud de exención por salud. Ahora sólo tengo dos opciones: puedo arriesgar mi vida... o perder mi sueldo. Y eso duele. Y mucho.. No tengo el dinero que tienen los jugadores de la NBA. No tengo ganas de ir a la guerra con la liga por este asunto, y no puedo apelar. Todo lo que me queda es saber cuánto me duele todo esto".

Esta es la carta que ha escrito en @PlayersTribune Elena Delle Donne, MVP de la @WNBA , y a la que la WNBA no declara exenta de jugar pese a que sufre el Mal de Lyme. La foto es de las pastillas que tiene que tomar a diario (64) https://t.co/xVwUIzQ2ojpic.twitter.com/070pxFbQIj — pilarcasado (@pilarcasado) July 15, 2020

Así es la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme es una enfermedad que se contrae a través de la picadura de una garrapata, que provoca fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores en músculos y articulaciones e inflamación de ganglios. Si la enfermedad no se controla pronto, puede provocar afecciones más complicadas.

En algunos pacientes, la enfermedad terminar resultando crónica, como en el caso de la jugadora de baloncesto, y los síntomas pueden perdurar durante años, hasta el punto de que pueden desarrollar cierta incapacidad.