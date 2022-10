Willy Hernángomez sigue brillando en la pretemporada de los Pelicans

Los Ángeles Lakers volvieron a las andadas este miércoles y perdieron en casa los Minnesota Timberwolves el cuarto partido de cinco en la pretemporada de la NBA, en una jornada en la que el español Willy Hernangómez brilló con 17 puntos y siete rebotes, pese a la derrota de sus New Orleans Pelicans en Miami.

Los Lakers siguen sin arrancar

Tras coger aire con un triunfo ante los Golden State Warriors, los Lakers cayeron por 118-113 ante los Timberwolves en un duelo en el que LeBron James aportó un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes, tras descansar en el anterior partido. Es el segundo revés que los Lakers sufren ante los Timberwolves en la pretemporada y se suma a las derrotas contra los Phoenix Suns y los Sacramento Kings.

No fue suficiente la buena actuación de Anthony Davis, con un doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes. Patrick Beverly anotó diez puntos, con cuatro rebotes y cinco asistencias, mientras que Russell Westbrook acabó con solo cinco puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en 25 minutos en pista.

Anthony Davis and LeBron James in tonight's #NBAPreseason action:@AntDavis23: 19 PTS, 13 REB, 2 STL, 2 BLK@KingJames: 25 PTS, 11 REB pic.twitter.com/XdOT67PGQf — NBA (@NBA) October 13, 2022

Naz Reid, con 22 puntos y trece rebotes, fue el mejor de unos Timberwolves que a punto estuvieron de desperdiciar una ventaja de quince puntos en el cuarto período, al recibir un parcial de 11-0 de los Lakers.

Willy Hernángomez sigue brillando

Entre los demás encuentros disputados este miércoles, Willy Hernangómez brilló con 17 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia en 26 minutos en pista en la derrota de los Pelicans por 120-103 contra los Heat.

KD and Kyrie doing work in #NBAPreseason action:



Kai: 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 4 3PM

KD: 19 PTS, 8 AST, 3 STL pic.twitter.com/VcOE6tDZL1 — NBA (@NBA) October 13, 2022

Siguen sin conocer la victoria los Milwaukee Bucks, que cayeron por 97-107 en casa contra los Brooklyn Nets y sufrieron la quinta derrota consecutiva en esta pretemporada. No les bastaron los 24 puntos y catorce asistencias del griego Giannis Antetokounmpo. En los Nets, Kyrie Irving aportó 23 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, mientras que Kevin Durant sumó 19 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias.

Los Warriors sancionan a Draymond Green por su agresión a Jordan Poole

Los Golden State Warriors multaron a Draymond Green por dar un puñetazo a su compañero Jordan Poole durante un entrenamiento de la semana pasada, pero decidieron no suspender al jugador. Los Warriors planean reintegrar a Green este jueves y darle minutos en el partido de la pretemporada de este viernes contra los Denver Nuggets, informan este miércoles los medios estadounidenses.

Ha salido a la luz el vídeo de la pelea entre Draymond Green y Jordan Poole ?? pic.twitter.com/PJgdPTYZoq — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 7, 2022

"Me equivoqué por lo que hice el miércoles y por eso pedí perdón al equipo y a Jordan, pero quiero dar un paso más. La publicación del vídeo es algo que provoca mucha vergüenza. Es algo que me incomoda a mí, y eso es algo que me afecta a mí, pero también es la sensación de incomodidad que Jordan tiene, que este equipo tiene, que esta franquicia tiene", dijo Green en una reciente rueda de prensa.

El altercado entre Green y Poole se produjo en un entrenamiento de los Warriors del pasado miércoles y el último viernes 'TMZ' difundió el vídeo en el que se ve al número 23 dar un fuerte puñetazo a su compañero, que cayó al suelo por el golpe. La nueva temporada de la NBA comenzará el 18 de octubre con los Warriors como vigentes campeones.