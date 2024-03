Wembanyama triunfa en el próximo duelo generacional de la NBA

Los Ángeles Lakers, 134 - Washington Wizards, 131

Después de remontar 21 puntos el miércoles en un último cuarto épico ante los Clippers, los Lakers ofrecieron su peor cara y pasaron un calvario para derrotar a los Wizards, que ahora tienen el peor balance de la liga (9-50) arrebatando ese dudoso honor a los Detroit Pistons (9-49) de las históricas 28 derrotas consecutivas. Washington ha perdido sus últimos 13 partidos (ha cerrado febrero sin ganar ni un duelo) y tuvo un triple de Jordan Poole para haber ganado el encuentro en los últimos segundos del cuarto periodo.

LeBron James and Anthony Davis were a dynamic duo in the Lakers' OT win over the Wizards!



AD: 40 PTS, 15 REB, 3 BLK

LBJ: 31 PTS, 9 AST, 4 REB pic.twitter.com/zReP1UU584 — NBA (@NBA) March 1, 2024

LeBron James consiguió 31 puntos y 9 asistencias. El máximo anotador de la historia de la NBA está a solo 9 puntos de cruzar la barrera de los 40.000 tantos en total en su carrera. Anthony Davis fue el líder de los de púrpura y oro con 40 puntos y 15 rebotes. En los capitalinos, Poole selló su mejor partido de la campaña con 34 puntos y 7 asistencias.

San Antonio Spurs, 132 - Oklahoma City Thunder, 118

Con un maravilloso Wembanyama imponiéndose a su rival generacional Chet Holmgren en un magnífico cara a cara, los Spurs lograron una de las victorias más importantes de su temporada derrotando a los poderosos Thunder. San Antonio, colista del Oeste llegaba a este partido con un desastroso 1-12 en sus últimos 13 partidos y enfrente tenía a los Thunder, segundos en esa conferencia y que habían ganado 6 encuentros consecutivos.

Victor Wembanyama and Chet Holmgren battled it out in San Antonio ??



Wemby: 28 PTS, 13 REB, 5 BLK, W

Holmgren: 23 PTS, 7 REB, 5 AST pic.twitter.com/XnX07Om1gP — NBA (@NBA) March 1, 2024

Pero los texanos se rebelaron con una gigantesca actuación de Wembanyama, que consiguió 28 puntos (9 de 17 en tiros de campo, 5 de 7 en triples), 13 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 5 tapones en 32 minutos. Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 6 rebotes), Jalen Williams (26 puntos y 6 rebotes) y Holmgren (23 puntos y 7 rebotes y 5 asistencias) fueron los más destacados en los visitantes.

Denver Nuggets, 103 - Miami Heat, 97

En su primer reencuentro desde las Finales del año pasado, los Heat no pudieron vengarse y los Nuggets encadenaron su quinto triunfo consecutivo con 30 puntos y 11 rebotes de Michael Porter Jr. y 18 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias de Nikola Jokic. Jamal Murray no jugó en la segunda mitad por problemas en el tobillo. Bam Adebayo (22 puntos y 8 rebotes) fue el máximo anotador de unos Heat que habían ganado cinco partidos seguidos.

New York Knicks, 99 - Golden State Warriors, 110

Febrero ha traído noticias completamente opuestas para Warriors y Knicks, ya que los de San Francisco han resucitado con un imponente 11-3 mientras que los neoyorquinos, lastrados por las lesiones (Julius Randle, OG Anunoby, Mitchell Robinson...), se han estrellado con un 4-8. Stephen Curry con 31 puntos (8 de 18 en triples) y 11 rebotes, y Jonathan Kuminga con 25 puntos y 8 rebotes lideraron a los visitantes. Jalen Brunson encabezó a los Knicks con 27 puntos mientras que Josh Hart aportó 14 puntos, 18 rebotes y 7 asistencias.

Stephen Curry put on a show in The Garden to lead the Warriors to the win ??



31 PTS | 11 REB | 8 3PM pic.twitter.com/cokxl61MAN — NBA (@NBA) March 1, 2024

Charlotte Hornets, 99 - Milwaukee Bucks, 111

Cuatro triunfos en cuatro partidos tras el All-Star llevan unos Bucks al alza (empatados por el segundo puesto del Este) y que en su segunda victoria en tres días frente a los Hornets se dejaron guiar por Giannis Antetokounmpo con 24 puntos (10 de 15 en tiros de campo) y 10 rebotes. Damian Lillard aportó 17 puntos con un gris 5 de 14 en tiros y Malik Beasley sumó 19 puntos con un 5 de 9 en triples. Por los Hornets, Brandon Miller fue el mejor con 21 puntos y 7 rebotes.

Phoenix Suns, 110 - Houston Rockets, 105

Devin Booker ya llevaba 20 puntos en el primer cuarto y 26 al descanso y acabó con 35 puntos en total para que los Suns sometieran a los Rockets, que han caído en sus tres últimos partidos y que prácticamente han perdido el último tren al 'play-in' del Oeste. Jalen Green (34 puntos) fue el mejor de Houston mientras que Kevin Durant logró 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en Phoenix.

Devin Booker was the spark plug in the Suns' win against the Rockets ???



35 PTS | 6 3PM | 7 REB pic.twitter.com/CJRRysrCD7 — NBA (@NBA) March 1, 2024

Orlando Magic, 115 - Utah Jazz, 107

También están prácticamente fuera de la lucha por el 'play-in' los Jazz, que sucumbieron ante unos Magic muy inspirados con cinco triunfos en sus últimos seis encuentros. Paolo Banchero estuvo brillante en Orlando (29 puntos con 10 de 16 en tiros, 9 rebotes y 6 asistencias) mientras que en Utah John Collins y Keyonte George aportaron 19 puntos cada uno.

Brooklyn Nets, 124 - Atlanta Hawks, 97

Tremendamente necesitados de alegrías, los Nets se apoyaron en el triple (gran 22 de 46) para vencer a unos Hawks negados en cambio desde el perímetro (8 de 28). Cam Johnson fue el faro de Brooklyn con 29 puntos y 7 de 11 en triples. Dejounte Murray dio la réplica en Atlanta con 28 puntos y 6 rebotes.