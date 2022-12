Victoria de los Blazers sobre la bocina; los Spurs se encomiendan a Keldon Johnson

Portland Trailblazers, 120 - Denver Nuggets, 121

Parecía una noche más de "Dame Time" cuando Lillard metió un triple fantástico con solo 8.8 segundos en el reloj, pero Murray le dio a la estrella de los Blazers de su propia medicina con un tiro de tres triunfal a falta de 0.9 segundos. En esta victoria épica de los Nuggets, que llevaban tres derrotas seguidas, Nikola Jokic rozó el triple-doble (33 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) mientras que Lillard sumó 40 puntos y 12 asistencias con 9 de 17 en triples.

Relive all the final buckets from a WILD finish in Portland ?? pic.twitter.com/migdarizfh — NBA (@NBA) December 9, 2022

Miami Heat, 115 - Los Ángeles Clippers, 110

Con 31 puntos y 10 rebotes, Bam Adebayo fue el referente de los Miami Heat en su victoria frente a Los Angeles Clippers, que han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros. Sin Kawhi Leonard, el mejor de los angelinos fue Paul George con 29 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias.

Jimmy and Bam got buckets tonight in the Heat W ??



Bam: 31 PTS, 10 REB, 4 AST

Jimmy: 26 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 STL pic.twitter.com/ZyuFY3hzVY — NBA (@NBA) December 9, 2022

San Antonio Spurs, 118 - Houston Rockets, 109

Once derrotas seguidas después y con todos los ojos en San Antonio ya puestos en el draft de Victor Wembanyama, los Spurs se dieron una pequeña alegría al vencer en el duelo de los dos peores equipos del Oeste -y también de rivalidad texana- a los Houston Rockets. Keldon Johnson (32 puntos y 7 rebotes) encabezó a unos Spurs contundentes en el tercer cuarto (39-23) en tanto que Jabari Smith Jr. fue el máximo anotador de los Rockets (23 puntos). El español Usman Garuba jugó 10 minutos con Houston y aportó 4 rebotes y un robo.

Keldon Johnson balled out in the Spurs win:



32 PTS

7 REB

3 3PM pic.twitter.com/GacyCtt9xX — NBA (@NBA) December 9, 2022