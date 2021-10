Utah y Golden State siguen invictos; lesión de Jokic; los Lakers ganan sin LeBron gracias a Davis y Westbrook

Kemba Walker lideró con 19 puntos en ataque de los Knicks de Nueva York, que vencieron por 112-99 a los Sixers de Filadelfia. Walker ayudó a que los Knicks (3-1) rompieran una racha de 15 derrotas consecutivas contra los Sixers desde el 12 de abril de 2017. Evan Fournier lo apoyó con 18 tantos y Julius Randle logró 16 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias.

?? @KembaWalker (19 PTS, 5 AST, 5 3PM, 2 STL) powers the @nyknicks to a 3-1 record! pic.twitter.com/1CPZp7NJNZ

Por los Sixers (2-2), el alero Tobías Harris estuvo cerca del triple-doble al conseguir 23 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, Joel Embiid, que perdió su primer partido de profesional contra los Knicks, encestó 14 tantos y Georges Niang colaboró con 13 puntos.

Stephen Curry logró 23 puntos y se convirtió en el mejor encestador de los Warriors de Golden State (4-0), que siguen invictos al derrotar de visitantes 98-106 a los Thunder de Oklahoma City. Andrew Wiggins confirmó que ha encontrado su mejor momento de juego con 21 tantos y Damion Lee agregó 20 puntos.

The @warriors improve to 4-0 for the first time since 2015-16!@StephenCurry30: 23 PTS, 4 3PM@22wiggins: 21 PTS, 3 STL@Dami0nLee: 20 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/4RJPwZKYkm