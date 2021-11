Stephen Curry y los Warriors siguen imparables; Los Lakers vencen a Miami Heat

Cleveland Cavaliers, 94 - Washington Wizards, 97

Montrezl Harrell salió desde el banquillo y terminó liderando con un doble-doble de 24 puntos y 11 rebotes a los Washington Wizards, que derrotaron este miércoles por 94-97 a los Cleveland Cavaliers, rompiendo de esta manera una racha de cuatro triunfos consecutivos.

El ala-pívot Kyle Kuzma aportó 22 puntos y Bradley Beal terminó el encuentro con 13 tantos, mientras que el base reserva brasileño Raúl Neto llegó a las siete anotaciones. Neto jugó 18 minutos, anotó 3 de 5 tiros de campo, 1 de 1 triple, tuvo un rebote y repartió tres asistencias con los Wizards (8-3).

Ricky Rubio, que siguió jugando desde el banquillo, acabó por segundo partido consecutivo como el líder anotador de los Cavaliers (7-5) al conseguir 20 puntos, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota. El pívot novato Evan Mobley y el escolta Darius Garland aportaron 19 puntos cada uno.

Cleveland buscaba su primera racha ganadora de cinco partidos desde el 28 de marzo al 5 de abril de 2018, la última temporada de LeBron James con la franquicia.



Orlando Magic, 90 - Brooklyn Nets, 123

Brooklyn ganó por sexta vez en siete partidos, a pesar de que siguen con la baja del base estrella Kyrie Irving, apartado del equipo al no quererse vacunar. Harden alcancó un nuevo triple-doble al disputar 30 minutos en los que aportó 17 puntos, 11 rebotes y dio 11 asistencias.

Kevin Durant logró 30 puntos como líder anotador de los Nets y LaMarcus Aldridge encestó 21 puntos para ayudar a conseguir el triunfo del equipo de Brooklyn, que se colocó con una marca de 8-4.

Los Magic (3-9) tuvieron al escolta reserva Terrence Ross como líder después de que este aportara 17 puntos. Mo Bamba logró 14 puntos y nueve rebotes y el base Cole Anthony consiguió 10 puntos y capturó ocho balones bajo los aros en el ataque de los Magic.

HYPER-efficient night for @KDTrey5 in the @BrooklynNets win. ??



30 points

11-12 shooting (91.7%)

2-2 from deep (100%)

6-7 from the line (85.7%) pic.twitter.com/DUsX0DXHdh — NBA (@NBA) November 11, 2021

Boston Celtics, 104 - Toronto Raptors, 88

Jayson Tatum aportó un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes como líder de los Boston Celtics, que superaron por 104-88 a los Raptors de Toronto.

Tatum repartió siete asistencias, mientras que el base alemán Dennis Schroder logró 20 puntos y el pívot Robert Williams III, consiguió un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes como líder del juego interior de los Celtics (4-6). Al Horford acabó con 10 puntos, cinco rebotes (defensivos), dos asistencias, una recuperación de balón y un tapón en los 24 minutos que disputó como titular de los Celtics.

El ala-pívot español Juan Hernangómez no jugó por decisión del entrenador de los Celtics, Ime Udoka.

New York Knicks, 100 - Milwaukee Bucks, 112

Pat Connaughton estuvo cerca del doble-doble con 23 puntos y nueve rebotes, dejándole al frente de los Milwaukee Bucks, que ganaron este miércoles de visitantes 100-112 a los New York Knicks.

Los Bucks vencieron por segunda noche consecutiva, tras haber derrotado la noche anterior a los Philadelphia 76ers.

Menos de una semana después de que los Knicks venían de 21 puntos en contra para ganar 98-113 en Milwaukee, los Bucks, actuales campeones de liga, abrieron una ventaja de 46-70 a mediados del tercer cuarto.

Giannis Antetokounmpo se convirtió en el líder del juego interior de los Bucks al aportar un doble-doble de 15 puntos, 15 rebotes, incluidos 13 defensivos, repartir ocho asistencias y poner dos tapones. Jrue Holiday agregó 18 tantos y el ala-pívot Bobby Portis encestó 17 puntos como tercer máximo anotador de los Bucks (6-6).

Los Knicks (7-5) tuvieron a Derrick Rose, que salió de reserva, como su líder anotador al conseguir 22 tantos. Immanuel Quickley también salió desde el banquillo y encestó 18 puntos, mientras que Julius Randle llegó a los 16 tantos, pero no pudo ser el factor ganador con los Knicks.



Houston Rockets, 104 - Detroit Pistons, 112

Jerami Grant anotó 35 puntos, el máximo de la temporada, quedando al frente del ataque de los Detroit Pistons que se impusieron de visitantes por 104-112 a los Houston Rockets en duelo entre los dos peores equipos de la NBA.

Grant anotó 12 de 23 tiros de campo, incluidos 4 de 9 triples, capturó cinco rebotes y repartió dos asistencias. Cade Cunningham, seleccionado con el número uno en el pasado sorteo universitario, aportó otros 20 tantos, cuatro rebotes, tres asistencias y dos recuperaciones de balón. Kelly Olynyk, exjugador de los Rockets, fue el sexto hombre de los Pistons al aportar 13 puntos, incluidos 3 de 6 intentos de triples.

Por el bando de los Houston Rockets, Jalen Green acabó como el líder de los Rockets al aportar 23 puntos, a pesar de que fallara 8 de 11 intentos de triple. El jugador franquicia de los Rockets, que disputó 38 minutos por 31 de Cunningham, capturó cinco rebotes y repartió dos asistencias.

The top 2 picks in the 2021 @NBADraft went for 20+ apiece in their first NBA matchup!@JalenGreen: 23 PTS@CadeCunningham_: 20 PTS, W pic.twitter.com/TClCziRGfF — NBA (@NBA) November 11, 2021

Chicago Bulls, 117 - Dallas Mavericks , 107

Zach LaVine encestó 23 puntos como líder de los Chicago Bulls, que se impusieron este miércoles por 117-107 a los Mavericks de Dallas.

Cinco jugadores de los Bulls terminaron con dobles dígitos en anotación y ayudadon lo suficiente para que los de Illinois lograran la segunda victoria consecutiva.

Lonzo Ball llegó a los 21 puntos y Nikola Vucevic consiguió un doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes como líder del juego interior de los Bulls (8-3). Ball encestó siete de los 15 triples de Chicago.

Esta vez los Mavericks (7-4) no tuvieron a Luka Doncic como su gran figura y, aunque logró un doble-doble de 20 tantos, 10 asistencias y 8 rebotes, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota y perder el duelo individual con LaVine.

Kristaps Porzingis aportó un doble-doble de 22 puntos y 12 rebotes como mejor anotador y líder del juego interior de los Mavericks. Tim Hardaway llegó a los 21 puntos.

Dallas había ganado tres partidos seguidos, pero no pudo seguir el ritmo y la inspiración encestadora de LaVine y los Bulls en la segunda mitad.



Memphis Grizzlies, 108 - Charlotte Hornets, 118

Kelly Oubre Jr. salió del banquillo y aportó 37 puntos como líder del ataque de los Charlotte Hornets que derrotaron este miércoles a domicilio 108-118 a los Grizzlies de Memphis.

Con este triunfo, los Hornets rompieron racha de cinco derrotas consecutivas.

Oubre Jr. tuvo su mejor marca de la temporada al anotar 13 de 17 tiros de campo. Igualó el récord de su carrera con siete triples en nueve intentos y rompió el récord de la franquicia de puntos como suplente y sexto hombre.

Gordon Hayward terminó la noche con 25 puntos y LaMelo Ball firmó la noche con 12 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Hornets (6-7). Ball, que venía de un triple-doble de 25 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias el lunes por la noche en una derrota ante Los Angeles Lakers, no logró su segundo triple-doble consecutivo.

Por parte de los Grizzlies (6-5), Ja Morant lideró el ataque con 32 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Dillon Brooks, que volvió con el equipo, aportó 20 puntos y Jaren Jackson encestó 19 como tercer máximo anotador de los Grizzlies. El pívot novato español Santi Aldama no jugó ningún minuto con el equipo.

New Orleans Pelicans, 100 - Oklahoma City Thunder, 108

Los Thunder de Oklahoma City superaron a domicilio por 100-108 a los Pelicans, con una gran actuación de Luguentz Dort, que logró 27 puntos. La franquicia de Oklahoma consiguió así su tercera victoria consecutiva.

Shai Gilgeous-Alexander aportó 24 tantos y Darius Bazley encestó 17 con los Thunder (4-6).

Por parte de los Pelicans (1-11), Nickeil Alexander-Walker sumó doble-doble de 33 puntos y 10 rebotes.

Jonas Valanciunas también logró otro doble-doble de 25 puntos y 15 rebotes y Devonte Graham, por su parte, aportó 18 puntos como tercer mejor anotador de Nueva Orleans.

El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador Willie Green y los Pelicans perdieron su octavo partido consecutivo.

Nueva Orleans entró al partido sin sus estrellas Zion Williamson y Brandon Ingram y se quedó aún más falto de personal cuando el veterano Josh Hart fue expulsado en la primera mitad.



San Antonio Spurs, 136 - Sacramento Kings, 117

DeJounte Murray terminño la noche con 26 puntos y se convirtió en el líder del ataque de los San Antonio Spurs, que ganaron este miércoles por paliza de 136-117 a los Sacramento Kings.

San Antonio anotó 18 triples, la mayor cifra de la temporada, y rompió una racha de tres derrotas en el AT&T Center. Los Spurs no habían ganado en casa desde la victoria en la apertura de la temporada, el 20 de octubre contra Orlando Magic.

La franquicia de Texas encestó 11 triples en la primera mitad, uno menos que el récord del equipo en cualquier mitad.

Drew Eubanks aportó 18 puntos y Doug McDermott logró otros 17 con los Spurs (4-7), que tuvieron a siete jugadores con dobles-dígitos en anotación.

Por los Kings (5-7), DeAaron Fox anotó 37 puntos, su mejor marca de temporada. Los reservas Davion Mitchell y Chimezie Metu aportaron 13 puntos cada uno para el equipo de Sacramento. Los Kings han perdido tres partidos seguidos y cinco de siete.



Denver Nuggets, 101 - Indiana Pacers, 98

Will Barton logró 30 puntos, su máximo de la temporada, que lo dejaron al frente del ataque de los Denver Nuggets, que se impusieron este miércoles por 101-98 a los Indiana Pacers, a pesar de la ausencia del pívot estelar, el serbio Nikola Jokic.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada fue suspendido con un partido tras del empujón que le dio por detrás al ala-pívot Markieff Morris, de los Miami Heat, en el partido que disputaron el lunes ambos equipos y que ganaron los Nuggets 113-96.

La victoria fue la cuarta consecutiva que consiguen los Nuggets y la sexta en los últimos siete partidos disputados.

Zeke Nnaji estuvo con 19 tantos y Jeff Green y Bones Hyland, que salió del banquillo, aportaron 13 puntos cada uno. Facundo Campazzo, que jugó siete minutos como reserva de los Nuggets, falló el único tiro que hizo a canasta y dio una asistencia.

Phoenix Suns, 119 - Portland Trail Blazers, 109

Frank Kaminsky culminó la noche con 31 puntos y representó el ataque de los Phoenix Suns, que derrotaron por 119-109 a los Portland Trail Blazers, consiguiendo de esta manera el sexto triunfo consecutivo.

Kaminsky, que superó su marca previa personal de 27 puntos, continuó con su juego estelar, compensando la ausencia del lesionado Deandre Ayton. Chris Paul logró 21 puntos y JaVale McGee 14 puntos y ocho rebotes con los Suns (7-3).

Por parte de los Trail Blazers (5-7), el líder anotador fue Damian Lillard, que encestó 28 puntos. Normal Powell logró 23 tantos y C.J. McCollum llegó a los 18 con el equipo de Portland, que ha perdido cinco de sus últimos siete partidos disputados.



Golden State Warriors, 123 - Minnesota Timberwolves, 110

Andrew Wiggins anotó 35 puntos, su máximo registro de la temporada contra su exequipo, los Minnesota Timberwolves, que fueron decisivos para la victoria de los Golden State Warriors (123-110).

El triunfo de los Warriors fue el sexto consecutivo y lo consiguieron a pesar de que Anthony Edwards lograra anotar 48 puntos con los Wolves, su mejor marca como profesional.

Stephen Curry aportó 25 tantos y el pívot Kevon Looney logró un doble-doble de 11 puntos y 17 rebotes como líder del juego interior de los Warriors, que suman marca de 10-1, la mejor de la liga.

D'Angelo Russell logró 18 puntos y el dominicano Karl Anthony Towns finalizó con un doble-doble de 17 tantos y 12 rebotes, que lo dejaron líder del juego interior.

Towns disputó 38 minutos, encestó 6 de 19 tiros de campo, incluidos 5 de 10 triples y repartió cuatro asistencias.

Andrew Wiggins has some MASSIVE DUNKS in his career...he added two new ones to his collection tonight! ?? pic.twitter.com/CWhsL4UIts — NBA (@NBA) November 11, 2021

Miami Heat, 117 - Los Angeles Lakers, 120

Malik Monk fue el héroe insospechado de la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Miami Heat (120-117) en un partido que se decidió en la prórroga, que no contó con el lesionado LeBron James y en el que Jimmy Butler se retiró tras el primer cuarto con problemas en un tobillo.

Monk metió 5 de los 8 puntos de los Lakers en la prórroga para cerrar una gran velada de 27 puntos (10 de 13 en tiros), 6 rebotes y 3 asistencias saliendo desde el banquillo.

En los angelinos también destacaron Russell Westbrook (triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias) y Anthony Davis (24 puntos y 13 rebotes).

Los Lakers (7-5) han comenzado la temporada con dudas pero esta vez lograron una victoria de mérito ante uno de los mejores equipos de la Conferencia Este (7-4).

El partido era una reedición de las Finales de 2020 de la "burbuja" en la que los Lakers lograron el anillo.

Por parte de los Heat, Bam Adebayo (28 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias) y Tyler Herro (27 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias) fueron los máximos referentes.

Los Lakers demostraron un gran acierto (50 % en tiros de campo y 47 % en triples) pero se vieron muy lastrados por las 22 pérdidas de balón (8 de ellas de Westbrook).