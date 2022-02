Stephen Curry explota con 40 puntos en la sexta victoria consecutiva de los Warriors

Cleveland Cavaliers, 93 - New Orleans Pelicans, 90

Los Cavaliers sufrieron para vencer por 93-90 a los New Orleans Pelicans en un partido sin brillo en el que los de Cleveland estuvieron casi todo el tiempo por detrás en el marcador y que sólo pudieron enderezar en los últimos minutos gracias a las actuaciones de Kevin Love y Brandon Goodwin.

Goodwin, que terminó la noche como el máximo anotador del partido con 21 puntos, lo que iguala su récord personal, consiguió en el último cuarto 12 puntos mientras que Love terminó la noche con 15 puntos, de los que 10 llegaron en los últimos 12 minutos. Love además firmó un doble doble con 15 puntos y 11 rebotes y 3 asistencias. En los Cavs también destacó el pívot Jarret Allen, con 16 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.

The BEST PLAYS from Week 15 of the 2021-22 season! #BestOfNBApic.twitter.com/YNUBlMIPbQ — NBA (@NBA) January 31, 2022





El máximo anotador de los Pelicans fue el base Devonte' Graham, con 20 puntos, además de 2 rebotes y 4 asistencias, mientras que Joe Hart firmó un doble doble con 10 puntos y 10 rebotes. Jaxson Hayes tuvo una buena noche con 19 puntos y 7 rebotes y Jonas Valanciunas sumó 16 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias además de 2 tapones.

El español Willy Hernangómez se quedó cerca del doble doble al anotar 7 puntos y 10 rebotes, además de 2 asistencias, en 16.27 minutos de juego. Hernangómez hizo todos sus puntos en la primera mitad. En la segunda mitad del encuentro sólo jugó 6 minutos y no pudo anotar ningún punto.

Indiana Pacers, 122 - Los Ángeles Clippers, 116

El novato Isaiah Jackson consiguió el primer doble doble de su carrera al sumar 26 puntos y 10 rebotes, lo que resultó decisivo para la victoria del equipo de Indiana sobre los LA Clippers por 122-116. Ambos equipos echaron a faltar algunos de sus jugadores clave. Los Clippers jugaron sin Paul George y Kawhi Leonard mientras que los Pacers no pudieron contar con su estrella Domantas Sabonis.

Las estadísticas de Jackson son sus máximos puntos y rebotes en un partido de su carrera pero el novato no consiguió ser el máximo anotador del partido. Ese honor fue a recaer a Amir Coffey, el escolta de los Clippers, que hizo 27 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. El español Serge Ibaka también finalizó la noche con un doble doble de 14 puntos y 11 rebotes mientras que el base Reggie Jackson anotó 21 puntos. Un total de seis jugadores de los Pacers terminaron con dobles dígitos en puntos.

Philadelphia 76ers, 122 - Memphis Grizzlies, 119

A pesar de jugar sin su estrella, Joel Embiid, los 76ers se impusieron en la prórroga a los Grizzlies, uno de los equipos revelación de la temporada, por 122-119. Sin Embiid en la cancha, Andrew Drumond brilló con un doble doble de 16 puntos y 23 rebotes, además de 5 asistencias. El peso anotador de los 76ers recayó en Tyrese Maxey y Tobias Harris. El primero anotó 33 puntos y el segundo 31. En los Grizzlies, el base Jo Morant volvió a destacar con 37 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. El escolta Desmond Bane también sobresalió con 34 puntos (el récord de su carrera), 7 rebotes y 1 asistencia.

The @sixers got the win in OT while Tyrese Maxey & Ja Morant both dropped 30+points in their duel!@JaMorant: 37 PTS, 5 REB, AST@TyreseMaxey: 33 PTS, 8 AST, 4 BLK pic.twitter.com/Fcgh05taaI — NBA (@NBA) February 1, 2022





Boston Celtics, 122 - Miami Heat, 92

Jaylen Brown reafirmó sus opciones para estar en el All-Star como reserva al convertirse en el máximo anotador del partido con 29 puntos y contribuir a la victoria de los Celtcis por 122-92 ante los Miami Heat. Es el cuarto partido consecutivo en el que Brown suma más de 25 puntos. Los Celtics dominaron a los Heat todo el partido y llegaron a situarse 32 puntos arriba en los instantes finales. En los Celtics, Jayson Tatum consiguió un doble doble de 20 puntos y 12 rebotes, además de 5 asistencias. En los Heat, que jugó sin jugadores clave como Jimmy Butler, P.J. Tucker o Kyle Lowry, el máximo anotador fue Max Strus, con 27 puntos.

The @celtics win BIG at home powered by Jaylen Brown! #BleedGreen@FCHWPO: 29 PTS | 4 REB | 2 STL pic.twitter.com/sw8z3AZUoR — NBA (@NBA) February 1, 2022





Atlanta Hawks, 100 - Toronto Raptors, 106

Las actuaciones de Gary Trent Jr. y Pascal Siakam permitieron a los Raptors imponerse a los Hawks por 100-106 y acabar con una racha de siete victorias consecutivas del equipo de Atlanta. Trent Jr. fue el máximo anotador del partido con 31 puntos y 6 rebotes mientras que Siakam hizo 26 puntos y 6 rebotes. Además, el base Fred VanVleet anotó un doble doble de 16 puntos y 11 asistencias. Trent ha anotado 30 puntos o más en los últimos cuatro partidos. El máximo anotador de los Hawks, que jugaron sin Trae Young por una lesión en el hombre derecho, fue Kevin Huerter, que hizo 26 puntos. Bogdan Bogdanovic, desde el banquillo, anotó 18 puntos.

New York Knicks, 116 - Sacramento Kings, 96

Los Knicks no dieron ninguna opción a los Kings a los que derrotaron por 116-96 en un partido en el que los de Nueva York llegaron a estar 29 puntos arriba en el último cuarto. Alec Burks, en los Knicks, y Tyrese Haliburton, en los Kings, fueron los máximos anotadores al conseguir ambos 21 puntos. Los escoltas titulares de ambos equipos también empataron a puntos. Evan Fournier, de los Knicks, tras un primer cuarto en el que anotó 16 puntos, terminó el partido con 18 puntos. Los mismos que hizo el escolta de los Kings. Pero el verdadero protagonista del partido fue el banquillo de los Knicks que contribuyó con 61 puntos al total de su equipo, 29 puntos más que los conseguidos por los reservas de los Kings.

Houston Rockets, 108 - Golden State Warriors, 122

Stephen Curry anotó 40 puntos, 21 de ellos de 7 de los 14 triples que intentó, y contribuyó de forma decisiva a la victoria de lo Warriors ante los Rockets por 108-122. Es la sexta victoria consecutiva de los Warriors. Junto a Curry, Andrew Wiggins, que acaba de ser nombrado titular del All-Star en el que participará por primera vez en su carrera, anotó 23 puntos. En los Rockets, los más acertados fueron Christian Wood y Kevin Porter Jr.. Wood hizo un doble doble de 24 puntos y 13 rebotes mientras que el doble doble de Porter Jr. fue de 17 puntos y 11 asistencias.

4??0?? BALL



?? Steph Curry ERUPTED for 21 PTS in the 4th quarter to seal the victory for the @warriors! #DubNation@StephenCurry30: 40 PTS | 5 REB | 9 AST | 7 3PM pic.twitter.com/0agJbxVU4B — NBA (@NBA) February 1, 2022





Oklahoma City Thunder, 98 - Portland Trail Blazers, 81

Los Oklahoma City Thunder consiguieron su decimoquinta victoria de la temporada al ganar 98-81 a unos Trail Blazers que no pudieron contar con Damian Lillard. Los Thunder tampoco jugaron con su base titular, Shai Gilgeous-Alexander, de baja por problemas en su tobillo derecho. Pero ante la ausencia del jugador canadiense, Josh Giddey firmó un doble doble de 14 puntos y 12 rebotes. El máximo anotador del partido fue el escolta de los Trail Blazers CJ McCollum, que anotó 21 puntos. En los Thunder, el más efectivo fue Luguentz Dort, que hizo 18 puntos.