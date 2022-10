Santi Aldama seguirá en los Grizzlies hasta 2024

Los Memphis Grizzlies anunciaron este sábado que han ejercido su opción unilateral para extender el contrato del español Santi Aldama hasta la temporada 2023-2024. De esta forma, el alero cobrará algo más de 2 millones de dólares este curso y al siguiente. Aldama, de 21 años, logró 4,1 puntos, 2,7 rebotes y 0,7 asistencias en 11,2 minutos de media por encuentro el año pasado en su primer curso en la NBA.

We have exercised 2023-24 rookie scale contract options on @DBane0625, @therealZiaire and @santialdama — Memphis Grizzlies (@memgrizz) October 15, 2022

Como novato, el español formó parte de unos Grizzlies muy jóvenes que fueron una de las grandes sensaciones del año pasado en la NBA y que, con el liderazgo del explosivo Ja Morant, llegaron hasta las semifinales de la Conferencia Oeste, donde cayeron ante los Golden State Warriors. Aldama está llamado a tener un rol más importante en los Grizzlies en esta nueva temporada de la NBA que empieza la próxima semana

Golden State renueva a Jordan Poole y Andrew Wiggins

Jordan Poole y Andrew Wiggins, dos piezas clave del anillo que ganaron el año pasado los Golden State Warriors, han llegado a un acuerdo para extender sus contratos con la franquicia de la Bahía de San Francisco (EE.UU.). Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes de la NBA, informó este sábado en primicia de las renovaciones de ambos jugadores.

Por un lado, Poole tendrá una vinculación por cuatro años más y 140 millones de dólares en total. El joven tiene un salario para esta temporada de algo menos de 4 millones y la extensión, por la que dará un importante salto de nómina y cobrará alrededor de 35 millones por curso, entrará en vigor en la temporada 2023-2024.

Golden State Warriors guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports tell ESPN. Sides are completing final details today and formal agreement expected soon. pic.twitter.com/hIP8MaOhzp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022

Por el otro, Wiggins firmará una extensión también por cuatro años y en su caso será por 109 millones. Como Poole, Wiggins también tenía contrato por solo una temporada más con los Warriors (casi 34 millones de dólares en este curso) y su extensión empezará asimismo en 2023-2024.

Reporting with @kendra__andrews: Golden State Warriors All-Star Andrew Wiggins has agreed to a four-year, $109 million extension, his agents Drew Morrison and Steven Heumann of CAA Sports tell ESPN. Wiggins is now tied to the Warriors for five-years, $143 million. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022

Con estas dos renovaciones, los Warriors se aseguran a dos integrantes fundamentales de su franquicia pero estos movimientos también obligarán a hacer malabares financieros al equipo liderado por Stephen Curry y Klay Thompson. Según las cuentas de Wojnarowski, los Warriors podrían alcanzar los 483 millones en salarios más impuesto de lujo en la temporada 2023-2024, una cifra sin precedentes en la NBA.