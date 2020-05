El ex-pívot Patrick Ewing, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, dio a conocer que le robaron sus dos medallas de oro olímpicas y su anillo de campeonato de la NCAA.

En una entrevista con el programa 'The Dan Patrick Show', Ewing habló sobre la pérdida de sus medallas de 1984 y 1992. "Mi casa fue allanada en Nueva York, y en un momento me robaron las medallas", confirmó Ewing. "Así que llamé a Jerry Colangelo y fue genial porque pudo conseguirme dos medallas de reemplazo". "Me cuidó", destacó Ewing sobre Colangelo. "Es un gran tipo".

El expívot de los New York Knicks también ha podido recuperar su otro preciado trofeo, el anillo de campeón universitario que logró en 1984 con la Universidad de Georgetown, a la que ahora entrena. "Alguien trató de venderlo en eBay y pude recuperarlo", confirmó.

Por su parte, los equipos de la NBA se preparan para la reapertura de instalaciones que la organización permitirá desde este viernes para los jugadores que deseen participar en entrenamientos individuales voluntarios, aunque ya hay varios equipos que han anunciado que esperarán para hacerlo.

Uno de ellos son los Lakers de Los Ángeles que no reabrirán sus instalaciones en un futuro cercano, según confirmó Frank Vogel, entrenador del equipo. Vogel, a través de una vídeo conferencia, señaló que no se trata de beneficiar a ningún equipo en especial y por lo tanto no es algo prioritario. "Creo que todavía estamos muy lejos de volver a jugar", reconoció.

Sin embargo, si las abrirán los Cavaliers de Cleveland, los Trail Blazers de Portland y los Nuggets de Denver. La liga ha aconsejado que los jugadores y entrenadores permanezcan a más de tres metros de distancia mientras están en la cancha. Los entrenadores deberán usar mascarillas y guantes.

En contra también está el dueño de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban que declaró que su equipo no reabrirá sus instalaciones deportivos a corto plazo. Cuban explicó que el equipo actualmente no tiene planes de reabrir su gimnasio, citando la falta de test disponibles para detectar el coronavirus entre los jugadores.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, junto con Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la liga, sostendrán una conferencia con todos los profesionales este viernes para que estos aborden cualquier inquietud.