Ricky Rubio termina con la maldición de los Cavs en Miami; Doncic y los Mavericks destacan ante los Pelicans

Los Cavaliers rompieron su maleficio en Miami y ganaron por primera vez con una contundente victoria, 85-111, en la casa de los Heat. El equipo de Ricky Rubio no ganaba allí desde enero de 2010 y esta vez fue gracias al esfuerzo defensivo del equipo de Cleveland.

Es el tercer triunfo consecutivo de los Cavaliers que empiezan a creer en sus posibilidades, ahora que han recuperado a todos sus principales jugadores a excepción del escolta Collin Sexton, que estará de baja el resto de la temporada por una lesión en su rodilla izquierda.

La victoria de los Cavaliers se cimentó en una buena defensa, especialmente de los tiros de triple de los Heat, y en aprovechar la mayor altura y envergadura de los jugadores de Cleveland.

Kevin Love: 22 PTS, 6 REB, 6 3PM Jarrett Allen: 19 PTS, 11 REB, 5 BLK Evan Mobley: 17 PTS, 11 REB, 4 BLK The @cavs big men put in work in their win ?? pic.twitter.com/jSdNxx5rAl

Luka Doncic pasó por encima de los New Orleans Pelicans y los Dallas Mavericks cosecharon este miércoles una abultada victoria gracias a una espléndida exhibición en ataque de la estrella eslovena (107-139). Doncic pulverizó la defensa de los Pelicans y logró 28 puntos (11 de 16 en tiros), 4 rebotes y 14 asistencias en solo 27 minutos sobre la pista.

El base, cuyo único pero fueron los 8 balones que perdió, comenzó el partido como un ciclón (18 puntos en el primer cuarto) y vio el último parcial desde el banquillo, ya que para entonces los Mavericks tenían asegurado el triunfo. Los de Dallas terminaron el encuentro con un impresionante 68,7 % de acierto en tiros de campo (57 de 83) que supone un nuevo récord en la historia de la franquicia de Texas.

Kristaps Porzingis (20 puntos y 10 rebotes), Jalen Brunson (17 puntos) y Tim Hardaway Jr. (16 puntos) fueron los acompañantes ideales para Doncic. Los Mavericks supieron así reponerse de la dura derrota en casa que sufrieron el lunes ante los Cleveland Cavaliers (96-114).

Brandon Ingram, con 29 puntos, fue el único que rindió a buen nivel en los Pelicans ya que Jonas Valanciunas se quedó en unos flojos 6 puntos (1 de 8 en tiros, 0 de 4 en triples). El pívot español Willy Hernangomez jugó 12 minutos saliendo desde el banquillo y sumó 4 puntos (2 de 4 en tiros), 5 rebotes y 2 asistencias para los Pelicans.

