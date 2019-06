Ricky Rubio presenta su campus de verano en Alcobendas

Será del 8 al 13 de julio en el Brains International Schools

El base internacional español Ricky Rubio ha presentado este sábado la tercera edición de su campus de baloncesto en el Brains International School de La Moraleja, en Alcobendas (Madrid), que se desarrollará en dicho centro educativo del 8 al 13 de julio.

Este campamento "se engloba en la oferta educativa que el centro imparte durante los meses de verano y tiene como objetivo ayudar a los más pequeños a mejorar su juego de la mano de la estrella de la NBA", ha indicado el centro en una nota. Así, la presentación ha coincidido en un momento con Rubio convertido en agente libre y tiene que decidir en qué equipo jugar la próxima temporada.

"El deporte ha estado presente a lo largo de toda mi vida y gracias a él he conseguido no solo crecer como jugador de baloncesto, sino también como ser humano", ha dicho Rubio. "Ahora quiero compartir en este campamento todos los valores que he adquirido a través del deporte con los demás y especialmente con los más pequeños, ayudándoles a comprender de primera mano el significado de palabras como equipo o sacrificio", ha concluido.