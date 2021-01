Ricky Rubio: "Había olvidado quién era"

El internacional español y base de Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio, se ha mostrado muy satisfecho de su rendimiento en la victoria ante New Orleans Pelicans (120-110), y ha reconocido que había "olvidado quién era" y que ha sabido encontrarse a sí mismo, consiguiendo su objetivo de "involucrar" a sus compañeros y "hacerles mejores".

"He tratado de ser yo mismo. Creo que dependía de mí, tenía que encontrarme a mí mismo, había olvidado quién era. Hoy he mostrado lo que puedo hacer, cómo puedo involucrar a mis compañeros y hacerles mejores y sabiendo con quién voy a jugar. Es una victoria de equipo y por eso sabe tan bien", señaló tras el partido en el Target Center.

Esta madrugada NBA, el base de El Masnou tuvo su primera titularidad tras su ausencia por el protocolo de coronavirus, después de empezar desde el banquillo la noche anterior ante Atlanta Hawks. Aprovechó sus 28 minutos en pista aportando 9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y una recuperación de balón.

Con este triunfo, los Wolves interrumpen una serie de cuatro derrotas consecutivas. "Conseguimos ganar y obviamente te llenas de orgullo, pero no se trata de vencer o ganar, sino de la manera que jugamos. Hoy jugamos del modo correcto. Como he dicho en otras ocasiones, podemos perder partidos, pero no del modo que sucedió la pasada noche. Hoy nos reivindicamos, jugamos como debemos y cuando lo haces el baloncesto te recompensa. Cometimos errores en defensa, pero son esos errores que uno puede corregir", indicó.

Sobre su cambio de rol, afirmó que es algo a lo que está "acostumbrado". "Como he dicho, no vine aquí diciendo 'esto es lo que quiero hacer'. Haré lo que el equipo necesita, si es con balón tendré que aprender de mis compañeros y para mí es un reto, te lleva a zonas incómodas, pero es un proceso de aprendizaje. No aprendes algo de un día para otro, hoy me sentí bien de tener el balón en mis manos y controlar el tempo del partido", explicó.