39 puntos de Doncic para el 2-0 de Dallas Mavericks; Marc Gasol jugó 21 minutos con Lakers

Los Angeles Lakers han empatado su serie con Phoenix Suns (1-1) tras imponerse a domicilio en Arizona (102-109), mientras que Dallas Mavericks y Brooklyn Nets ya dominan por 2-0 sus series frente a Los Angeles Clippers y Boston Celtics, respectivamente.

Tras su derrota inicial, los Lakers estaban obligados a reaccionar en el Phoenix Suns Arena y lo hicieron con un gran Anthony Davis (34 puntos y 10 rebotes), artífice de que los californianos se llevaran otro encuentro muy igualado, que estaba empatado a falta de tres minutos.

El alemán Dennis Schroder (24) y LeBron James (23) también destacaron para unos Lakers que volvieron a contar con Marc Gasol. El pívot español jugó 21 minutos en los que aportó 6 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo, completando la rotación interior con un buen Andre Drummond (15 y 12 rebotes). En cuanto a los locales, el mejor volvió a ser Devin Booker (31).

