Pat Ewing, tras ser detenido en el Madison Square Garden: "Deberían saber quién diablos soy"

La estrella de los New York Knicks y miembro del Salón de la Fama, Patrick Ewing, vivió un curiosa anécdota en los últimos días. Pat Ewing es actualmente entrenador de la Universidad de Georgetown y esta semana jugaba en el Madison Square Garden ante Vilanova en los cuartos de final de la Big East de la NCAA.

Ese encuentro se lo llevó el equipo de Pat Ewing, cuando poca gente se lo esperaba, pero lo que nadie se esperaba es lo que contó Ewing al término del partido.

El mito de los Knicks contó que no le dejaron entrar en el Madison lo que provocó que mostrara su enfado durante la rueda de prensa: "Pensé que este era mi edificio. Y me siento terrible porque me detienen, me abordan, me piden pases. Todos en este edificio deberían saber quién diablos soy, y me están deteniendo, no puedo moverme por este edificio. ¿Es esto el Madison Square Garden? Voy a tener que llamar al Sr. Dolan"