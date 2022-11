Noche estelar para Doncic, Tatum y Embiid; los Hornets recuperan a LaMelo Ball

Dallas Mavericks, 117 - Portland Trail Blazers, 112

Con 42 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, Luka Doncic firmó el cuarto triple-doble de su carrera sumando 40 puntos y lideró la victoria de unos Dallas Mavericks que recurrieron en el final a una lluvia de triples (tres de Spencer Dinwiddie y uno de Dorian Finney-Smith) para tumbar a unos combativos Portland Trail Blazers.

Luka Doncic made history logging his 4th career 40+point triple-double as he powered the @dallasmavs to the W! #MFFL@luka7doncic: 42 PTS, 13 REB, 10 AST, 2 STL pic.twitter.com/sfG7LbeHDt — NBA (@NBA) November 13, 2022

En Portland, el máximo anotador fue Jerami Grant con 37 puntos y 6 rebotes y también destacó Damian Lillard con 29 puntos y 12 asistencias. El argentino Facundo Campazzo no tuvo minutos en Dallas.

Detroit Pistons, 108 - Boston Celtics, 117

Con seis victorias consecutivas, los Boston Celtics son el equipo más en forma en estos momentos y este sábado vencieron en Detroit con un Jayson Tatum excelente (43 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias). Jaylen Brown y el dominicano Al Horford se perdieron por molestias este duelo ante unos Pistons sin Cade Cunningham y que encabezaron Bojan Bogdanovic (28 puntos y 6 rebotes) y Jaden Ivey (26 puntos).

? Jayson Tatum was UNGUARDABLE as he dropped 43 PTS to lead the @celtics to their 6th straight win! #BleedGreen@jaytatum0: 43 PTS, 10 REB, 7 3PM pic.twitter.com/KZxWTHcdfm — NBA (@NBA) November 13, 2022

Philadelphia 76'ers, 121 - Atlanta Hawks, 109

42 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias coleccionó Joel Embiid para que los Philadelphia 76ers, irregulares en este primer mes de competición, derrotaran a unos Atlanta Hawks que prometen dar mucha guerra este año. Tyrese Maxey también brilló en unos Sixers que jugaron sin James Harden.

Joel Embiid dropped 24 of his 42 PTS in the second half warding off the comeback effort and securing the win for the @sixers! #BrotherlyLove



?? @JoelEmbiid: 42 PTS, 10 REB, 6 AST, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/MzJI525yd7 — NBA (@NBA) November 13, 2022

Trae Young (27 puntos y 11 asistencias) y Dejounte Murray (23 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) fueron los mejores de los Atlanta Hawks.

Los Ángeles Clippers, 95 - Brooklyn Nets, 110

Kevin Durant (27 puntos y 6 rebotes) y Seth Curry (22 puntos con 14 de ellos en el último cuarto incluyendo un 4 de 4 en triples) desarmaron a Los Ángeles Clippers, que tuvieron en Paul George a su máximo anotador pese a su mala puntería (17 puntos con 5 de 21 en tiros de campo).

Los Nets llevan cuatro victorias en los últimos cinco partidos sin el suspendido Kyrie Irving (todavía sin fecha de vuelta) y en esos cinco encuentros han dejado a todos sus rivales por debajo de los 100 puntos.

New Orleans Pelicans, 119 - Houston Rockets, 106

Un incontestable parcial de 13-0 en los últimos dos minutos, cuando el marcador estaba empatado 106-106, fue lo que necesitaron los New Orleans Pelicans para llevarse un partido muy igualado ante los Houston Rockets. Zion Williamson (26 puntos y 6 asistencias) se puso al frente de los Pelicans y Jalen Green (33 puntos y 6 asistencias) abrió el camino de los Rockets.

?? Jalen Green is a scoring machine:@JalenGreen: 33 PTS (55% FG), 6 AST, 5 3PM pic.twitter.com/6LA8DFswFB — NBA (@NBA) November 13, 2022

El puertorriqueño José Alvarado destacó con 12 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en unos Pelicans en los que el español Willy Hernangómez no tuvo minutos. Su compatriota Usman Garuba jugó 23 minutos en los Rockets y consiguió 4 puntos, 6 rebotes, un robo y un tapón.

Miami Heat, 132 - Charlotte Hornets, 115

LaMelo Ball (15 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) jugó por primera vez esta temporada tras superar una lesión en el tobillo, pero sus Charlotte Hornets cayeron de forma clara ante los Miami Heat. Max Strus (31 puntos) tomó las riendas de un grupo de cuatro jugadores de los Heat por encima de los 20 puntos.

LaMelo was back in action serving up highlights and showtime dimes in his season debut! pic.twitter.com/44C06Y3vYy — NBA (@NBA) November 13, 2022

Indiana Pacers, 118 - Toronto Raptors, 104

Un demoledor 36-14 en el último cuarto le dio la victoria a los Indiana Pacers frente a unos Toronto Raptors que se derritieron en el desenlace del partido. Buddy Hield (22 puntos y 8 rebotes) fue uno de los seis jugadores de Indiana por encima de los 10 puntos y O.G. Anunoby (26 puntos) fue el referente de unos Raptors pésimos en el triple (7 de 35).



El español Juancho Hernangómez jugó 15 minutos para los Raptors en los que aportó 8 rebotes, una asistencia y un robo.

Washington Wizards, 121 - Utah Jazz, 112

Tres victorias seguidas llevan unos Washington Wizards que este sábado se deshicieron de los sorprendentes Utah Jazz, que contra todo pronóstico son los líderes del Oeste. Kristaps Porzingis (31 puntos y 10 rebotes) brilló en los Wizards mientras que los Jazz destacaron por la solidez de su bloque (seis jugadores por encima de 10 puntos) con Jordan Clarkson como máximo anotador (18 puntos).