Nikola Mirotic rechazó el pasado verano una oferta de tres años de los Utah Jazz

Nikola Mirotic, actual jugador del Barça, reveló que el pasado verano rechazó una oferta de los Utah Jazz para regresar a la NBA. En una entrevista con EuroHoops, Mirotic desvela que le habían ofrecido contrato de tres temporadas.

"Utah quería tener una reunión conmigo el 30 de junio para firmarme como el primer jugador en la agencia libre. Me ofrecieron tres años garantizados, un gran contrato. Hablé con mi esposa y ella me dijo que tomara lo que me hacía feliz. Tomé un billete por dos días, un viaje de ida y vuelta, y me fui", indicó.

Mirotic relató que estaba esperando en la puerta del aeropuerto de Tesalónica, en Grecia, "cuando comencé a pensar: '¿Qué hago en el aeropuerto? ¿Por qué no estoy con mi familia? ¿La NBA?".

"Me dije: No lo hagas Niko. Si vas, firmarás. Entonces salí del aeropuerto y volví al hotel. Le dije a mi agente que no iba a tomar el vuelo y pedí disculpas a Utah por no asistir a la reunión. Voy a tomar otro camino, no quiero continuar en la NBA".