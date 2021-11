La NBA multa a Lebron James con 15.000 dólares por su obscena celebración ante los Pacers

La NBA ha impuesto al jugador estrella de Los Angeles Lakers LeBron James una multa de 15.000 dólares -algo más de 13.200 euros- por realizar un "gesto obsceno" en la victoria del pasado miércoles sobre Indiana Pacers.

La NBA también advirtió a James sobre el uso de un lenguaje obsceno después de que los Lakers superasen a los Pacers (124-116) en la prórroga a mitad de semana.

James firmó 39 puntos, su anotación máxima de la temporada, e hizo un par de triples clave en la prórroga para llevar a los Lakers a la victoria, después de haber regresado de una suspensión de un parido por su participación en un acalorado altercado con el jugador de Detroit Pistons Isaiah Stewart el pasado domingo.

Lebron James, cuatro veces campeón de la NBA, se llevó la mano a los genitales después de anotar un tiro contra los Pacers en Gainbridge Fieldhouse, y empleó palabras malsonantes en su entrevista posterior al encuentro.

LeBron CLUTCH and he dances on em ??pic.twitter.com/puS13MSXlL