La NBA empezará el próximo 24 de octubre con dos partidazos: Nuggets-Lakers y Warriors-Suns

Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers y Golden State Warriors frente a Phoenix Suns serán los dos partidos de la jornada inaugural de la temporada 2023-2024 de la NBA.

JUST IN: Opening Night schedule for the 2023-24 NBA season Oct. 24 on TNT, sources tell @TheAthletic@Stadium:



- Los Angeles Lakers @ Denver Nuggets

- Phoenix Suns @ Golden State Warriors