La NBA da a conocer los primeros partidos de la próxima temporada

Con el futuro de algunas estrellas todavía por conocer y con la mente puesta en la pretemporada que empezará en Abu Dhabi, la NBA ha anunciado los primeros partidos de la próxima temporada que dará el pistoletazo de salida el 18 de octubre.

Abrirán la competición los dos finalistas de la campaña anterior, Golden State Warriors y Boston Celtics. La franquicia de San Francisco se medirá en un duelo por todo lo alto contra Los Angeles Lakers, en el primer gran enfrentamiento del año de las dos megaestrellas de la liga americana Stephen Curry y Lebron James.

Por su parte, los de Massachussetts se medirán a Philadelphia 76ers. O lo que es lo mismo, Jayson Tatum contra Joel Embiid. Ambos encuentros se disputarán el próximo 18 de octubre. Mientras que el 10 de diciembre y el 19 de enero tendremos la revancha entre ambas franquicias finalistas. Primero los Warriors recibirán en el Chase Center a los Celtics, y posteriormente el TD Garden será el escenario de la segunda revancha.

En esa misma fecha la NBA volverá a celebrar un partido fuera de tierras americanas, tras la pandemia. Chicago Bulls y Detroit Pistons viajarán hasta Francia para enfrentarse en el Accor Arena de París.

Otro de los atractivos de la NBA todas las temporadas son los partidos entre ambas franquicias de Los Ángeles. Lakers y Clippers se verán las caras el 20 de octubre, en el que será el primer duelo desde 2020 entre los duos estelares que forman Lebron James junto a Anthony Davis y Kawhi Leonard con Paul George.

Sources: NBA’s 2022 Christmas Day schedule:



Bucks at Celtics

76ers at Knicks

Suns at Nuggets

Lakers at Mavericks

Grizzlies at Warriors