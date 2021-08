La NBA anuncia el calendario de la próxima temporada

La NBA ha anunciado este viernes el calendario para la temporada regular 2021/22, en la cual cumplirá 75 años, una cifra redonda que celebrará con una serie de partidos señalados, en un curso que comenzará el 19 de octubre y terminará el 10 de abril.

El vigente campeón Milwaukee Bucks abrirá una edición especial de la mejor liga del mundo, en casa ante Brooklyn Nets, un martes de octubre que también acogerá un Los Angeles Lakers contra Golden State Warriors, y así hasta 82 partidos cada equipo.

La liga norteamericana de baloncesto desveló también los llamados NBA 75 Classic, partidos con un significado especial por la efeméride de la liga. Uno de esos partidos será el New York Knicks-Toronto Raptors del 1 de noviembre, 75 años después del que fue el primer partido histórico de la competición.

Por otro lado, tendrán su seguimiento especial en el mes de diciembre Knicks, Boston Celtics y Golden State, las tres únicas franquicias que han jugado todas las temporadas de NBA.

