Nadie puede con Memphis y Boston

Ja Morant, que además de 23 puntos y 10 asistencias, dejó huella con uno de los mejores mates de la temporada, capitaneó a los Memphis Grizzlies en su paliza a domicilio a los Indiana Pacers en la que también brilló Desmond Bane con 25 tantos y 8 rebotes.

Santi Aldama firmó una gran actuación y acabó con 17 puntos (6 de 9 en tiros), 4 rebotes, 1 asistencia y 2 robos en 26 minutos para Memphis, que alcanzó su novena victoria consecutiva. El dominicano Chris Duarte fue el máximo anotador de los Pacers y brilló con 25 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Con un Jayson Tatum no muy lejos del triple-doble (33 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) y con Malcom Brogdon haciendo su mejor partido desde su llegada (30 puntos), los Boston Celtics doblegaron a los Charlotte Hornets de LaMelo Ball (31 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias). Los Celtics no aflojan y pese a jugar de nuevo sin Jaylen Brown se mantienen con una cómoda ventaja en la cima del Este.

Malcolm Brogdon went off in the Celtics W: 30 PTS 3 REB 3 AST 4 Threes pic.twitter.com/APBN8nnJJ1

Damian Lillard (36 puntos y 10 asistencias) pasó por encima de los Dallas Mavericks para que los Portland Trail Blazers volvieran a ganar tras cinco derrotas seguidas. Después de su gran partido del jueves contra Los Angeles Lakers, Luka Doncic tuvo un día desafortunado y acabó con 15 puntos (7 de 19 en tiros, 0 de 5 en triples), 6 rebotes y 10 asistencias.

Dos días después de haberles derrotado, los Miami Heat, con Gabe Vincent al frente de la ofensiva, volvieron a vencer este sábado a unos Milwaukee Bucks en los que Giannis Antetokounmpo fue baja de nuevo. Vincent destacó con 27 puntos en los Heat mientras que Bobby Portis (15 puntos y 7 rebotes) fue el máximo anotador de unos Bucks que perdieron claramente la batalla por el rebote (32 frente a 51).

Con un parcial de 33-22 en el último periodo, los Minnesota Timberwolves culminaron su remontada ante los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio (3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 13 minutos en su segundo encuentro tras regresar de su lesión). Anthony Edwards consiguió 26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias para los Wolves.

Los Philadelphia 76ers ganaban de 20 puntos en el primer cuarto, pero tuvieron que sudar hasta el final para anotarse el triunfo en Salt Lake City. Joel Embiid (30 puntos y 7 rebotes, incluida la canasta de la victoria en los últimos segundos) y James Harden (31 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias) encabezaron a los Sixers mientras que Jordan Clarkson deslumbró en los Jazz (38 puntos y 9 rebotes).

James Harden and Joel Embiid each dropped 30+ to lead the Sixers to the W in Utah ??



Harden: 31 PTS, 6 REB, 11 AST, 4 3PM

Embiid: 30 PTS, 7 REB pic.twitter.com/9uCdJLhyEA