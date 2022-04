Milwaukee arrebata a Boston el segundo puesto del Este en una noche para la historia de Nikola Jokic

Denver Nuggets, 122 - Memphis Grizzlies, 109

Con 35 puntos, 16 rebotes y 6 asistencias, Nikola Jokic alcanzó en una sola temporada los 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias, una asombrosa plusmarca personal que permitió a los Denver Nuggets asegurar un puesto en los 'play-off' del Oeste sin pasar por el 'play-in'. Aaron Gordon firmó otros 22 puntos para Denver.

?? Nikola Jokic receives a standing ovation in Denver after becoming the first player in NBA History with 2K points, 1K rebounds, and 500 assists in a season. pic.twitter.com/ef8YrkkMDL — NBA (@NBA) April 8, 2022

Desmond Bane (14 puntos) fue el máximo anotador de unos Grizzlies muy corales (siete jugadores por encima de los 10 puntos) y en los que el español Santi Aldama aportó 8 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo en 9 minutos. Ja Morant volvió a quedarse sin jugar y no volverá hasta los playoffs.

Milwaukee Bucks, 127 - Boston Celtics, 121

Con Giannis Antetokounmpo como faro (29 puntos y 11 rebotes), los Milwaukee Bucks arrebataron la segunda plaza a unos Boston Celtics que habían ganado los tres partidos anteriores. Jrue Holiday (29 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) y Khris Middleton (22 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) también fueron decisivos en unos Bucks en los que Serge Ibaka no jugó ningún minuto.

The @Bucks were led to victory by their big 3. With their win, the Bucks move up to the 2nd seed in the East! #FearTheDeer@Khris22m: 29 PTS, 11 REB, 5 AST, 2 STL@Giannis_An34: 29 PTS, 8 REB, 8 AST, 3 STL@Jrue_Holiday11: 22 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL pic.twitter.com/vKgy3KnBuB — NBA (@NBA) April 8, 2022

Marcus Smart (29 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de unos Celtics en los que fueron baja Jayson Tatum y el dominicano Al Horford y en los que Jaylen Brown logró un triple doble de 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

Toronto Raptors, 119 - Philadelphia 76'ers, 114

El partidazo de Pascal Siakam (37 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias) resultó fundamental para que los Toronto Raptors se llevaran un afilado duelo en el Este ante los Philadelphia 76ers, dos equipos que se podrían medir en primera ronda de los 'play-off' (ahora son quintos y cuartos, respectivamente). Gary Trent hizo 30 puntos y Precious Achiuwa otros 20 tantos.

The @Raptors erased a 15 point deficit led by Pascal Siakam, who dropped 23 points in the second half to lift them to victory! #WeTheNorth



?? 37 PTS ?? 11 REB ?? 12 AST ?? 2 STL pic.twitter.com/GgUJrnqXRY — NBA (@NBA) April 8, 2022

La gran actuación de Joel Embiid (30 puntos y 10 rebotes) y un 19 de 36 en triples no fueron suficientes para unos Sixers que perdieron 16 balones. Tyrese Maxey aportó 22 puntos y James Harden 13 puntos y 15 asistencias.

Golden State Warriors, 128 - Los Ángeles Lakers, 112

Sin nada en juego y con todas sus estrellas en el banquillo (LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony), Los Angeles Lakers sumaron su octava derrota seguida (4-18 desde el All-Star) frente a unos Golden State Warriors liderados por Klay Thompson (33 puntos) y que mantienen la tercera plaza de la Conferencia Oeste.

?? @KlayThompson splashed 6 three-pointers on his way to 33 points and the @warriors win! #DubNation



33 PTS | 4 REB | 4 AST | 6 3PM pic.twitter.com/Z2wAjxW8Xl — NBA (@NBA) April 8, 2022

La buena noticia para los de púrpura y oro fue la gran noche de Talen Horton-Tucker, que tras una temporada gris en los Lakers firmó su mejor partido en la NBA: 40 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 4 robos.

New Orleans Pelicans, 127 - Portland Trail Blazers, 94

Willy Hernangómez sumó su segundo doble-doble consecutivo (17 puntos y 14 rebotes) en la victoria de los New Orleans Pelicans sobre unos Portland Trail Blazers sin remedio y que han acumulado nueve derrotas seguidas. Los de Nueva Orleans encadenan cinco victorias en sus seis últimos encuentros y se han consolidado en la novena plaza del Oeste (36-44).

Drew Eubanks con 20 puntos fue el mejor de unos Blazers que dieron la temporada por perdida con la lesión de Damian Lillard y que están dando minutos y probando a jugadores jóvenes.

Minnesota Timberwolves, 127 - San Antonio Spurs, 121

Con una noche extraordinaria de 49 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, Anthony Edwards lideró a los Minnesota Timberwolves para vencer a unos San Antonio Spurs con ocho jugadores por encima de los 10 puntos (Keldon Johnson fue el máximo anotador con 20). Karl-Anthony Towns sumó 21 puntos, 13 rebotes y 3 asistencias en 33 minutos para los Wolves.

Anthony Edwards WENT OFF for 29 points in the second half on his way to a career-high 49 points to lead the @Timberwolves to the win! #RaisedByWolves@theantedwards_: 49 PTS, 6 REB, 8 AST, 6 3PM pic.twitter.com/iZqAprQLcO — NBA (@NBA) April 8, 2022

Charlotte Hornets, 128 - Orlando Magic, 101

LaMelo Ball (26 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) y Terry Rozier (22 puntos y 8 rebotes) se dieron la mano para liderar a los Charlotte Hornets frente a unos Orlando Magic que van a acabar la temporada regular como colistas del Este. Chuma Okeke (20 puntos y 7 rebotes) fue el más destacado de los Magic.