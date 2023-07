Miles Bridges, de los Hornets, pide perdón tras agredir a su mujer delante de sus hijos: "Quiero cambiar"

Miles Bridges, alero de los Hornets, fue noticia, y de las muy negativas, el año pasado. El jugador de la NBA fue acusado en julio de 2022 de delito grave de violencia doméstica y abuso infantil por atacar a su esposa frente a sus hijos. Fue duramente castigado, tanto por la organización de la competición como legalmente. En concreto, fue sancionado con 82 partidos sin jugar en la NBA, y a tres años de libertad condicional.

El alero ha ofrecido durante el día de hoy sus primeras declaraciones, un año después de los sucesos y de ser declarado culpable de las agresiones ante su mujer. Ha firmado un nuevo contrato de un año con los Hornets, a cambio de 7,9 millones de dólares, y ha dado explicaciones sobre cómo está tras ese momento de su vida.

"I apologize to everybody for the pain and embarrassment that I caused everyone, especially my family... I want to use this 2nd chance to prove to everybody that I'm the same kid that you drafted 5 years ago."



—Miles Bridges



(via @rodboone) pic.twitter.com/y5Sr3yHK9j