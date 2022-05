Miami y Phoenix aplastan como locales a Sixers y Mavericks y rozan sus finales de Conferencia

Los Miami Heat aplastaron a los Philadelphia 76ers (120-85) y el jueves tendrán la opción de cerrar esta semifinal del Este (3-2) en un sexto partido que se jugará en Filadelfia. De vuelta en Miami tras los dos partidos seguidos que se anotaron los Sixers en casa, los Heat impusieron su ley en ataque y en defensa durante toda la noche con un excepcional y admirable esfuerzo colectivo que no dio opción a sus rivales.

Jimmy Butler and Max Strus led the way for the Miami Heat, combining for 42 points to power Miami to a 3-2 series lead!
Jimmy Butler: 23 PTS, 9 REB, 6 AST

Max Strus: 19 PTS, 10 REB, 4 3PM



Game 6: Thursday, 7pm/et on ESPN