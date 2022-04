Memphis Grizzlies, último equipo clasificado para las semifinales de Conferencia

Los Memphis Grizzlies remontaron este viernes su partido en la cancha de los Minnesota Timberwolves (106-114) y se clasificaron así para las semifinales de la Conferencia Oeste, donde les esperan los Golden State Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson.

Los Grizzlies (segundos del Oeste) cerraron su serie de primera ronda con un 2-4 ante los Wolves (séptimos), que plantearon una feroz resistencia a lo largo de toda la eliminatoria pero que se vinieron abajo en el último cuarto del sexto y definitivo encuentro. La falta de consistencia ha sido una losa enorme en los playoffs para estos talentosos y meritorios Wolves.

The @memgrizz advance to the Western Conference Semifinals!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/srgxAIqSGM