Memphis arrasa a los Warriors; los Heat, líderes en el Este; Jokic, imprescindible para los Nuggets

Memphis Grizzlies, 123 - Golden State Warriors, 95

Los Memphis Grizzlies sumaron su quinta victoria seguida (nueve triunfos en diez encuentros) frente a unos pobres Golden State Warriors que se derrumbaron en el segundo parcial (43-21) y que fueron perdiendo de 37 puntos en el último cuarto. Con muchas ausencias en ambos equipos (Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green en los visitantes y Ja Morant y Jaren Jackson Jr. en los locales), Desmond Bane (22 puntos) fue el mejor de los Grizzlies y Jordan Poole (25 puntos) fue el máximo anotador de los Warriors.

Toronto Raptors, 115 - Boston Celtics, 112

40 puntos y 13 rebotes de Pascal Siakam además de una prórroga fueron necesarios para que los Toronto Raptors vencieran a unos Boston Celtics que, pese a esta derrota, llevan 24 victorias en sus últimos 30 encuentros. Marcus Smart (28 puntos y 10 rebotes) fue el mejor de unos Celtics en cuadro y en los que no pisaron la pista Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford y Robert Williams.

Miami Heat, 123 - Sacramento Kings, 120

Después de cuatro derrotas seguidas y con un ambiente enrarecido por los roces entre jugadores y cuerpo técnico, los Miami Heat enderezaron su rumbo con una victoria ante unos Sacramento Kings que no ofrecieron una gran resistencia (19 de 30 en triples para los Heat y 48 rebotes por 32 de sus rivales).

Jimmy Butler (27 puntos y 7 asistencias) lideró a los Heat en tanto que los de Sacramento tuvieron en Davion Mitchell a su mejor hombre (21 puntos y 9 asistencias).

Charlotte Hornets, 109 - Denver Nuggets, 113

Un enorme triple-doble de Nikola Jokic (26 puntos con 9 de 17 en tiros, 19 rebotes y 11 asistencias) fue fundamental para que los Denver Nuggets asaltaran Charlotte ante unos Hornets que dieron la cara hasta el final. El doble-doble de Miles Bridges (27 puntos y 11 rebotes) se quedó sin premio en los Hornets mientras que en los Nuggets, que amarraron la victoria con los tiros libres de Jokic en los últimos segundos, no tuvo minutos el argentino Facundo Campazzo.

New York Knicks, 109 - Chicago Bulls, 104

RJ Barrett (28 puntos y 6 rebotes) y Alec Burks (27 puntos y 6 rebotes) cerraron la cuarta victoria seguida de los Knicks en tanto que DeMar DeRozan (37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) se quedó demasiado solo en unos Bulls desacertados en el triple (6 de 23).

Houston Rockets, 120 - San Antonio Spurs, 123

Con cuatro victorias seguidas y tras un partidazo de Dejounte Murray (33 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias), los San Antonio Spurs (31-44) llaman ya a las puertas del play-in en el Oeste y ponen toda la presión en los dubitativos y nada fiables Los Angeles Lakers (31-43). Jalen Green (30 puntos) encabezó a unos Rockets que se quedaron muy cerca de forzar la prórroga con un triple en el último segundo de Kenyon Martin Jr. que prácticamente se salió de dentro.

Portland Trail Blazers, 131 - Oklahoma City Thunder, 134

Roby (30 puntos y 8 rebotes) y Drew Eubanks (27 puntos y 14 rebotes) fueron los máximos anotadores de Thunder y Blazers, respectivamente.

Cleveland Cavaliers, 107 - Orlando Magic, 101

Después de tres derrotas seguidas, los Cavaliers sufrieron para imponerse a unos Orlando Magic que, pese a ser colistas en el Este, pusieron en aprietos a los de Cleveland. Siete jugadores de los Magic superaron los 10 puntos, con Wendell Carter Jr. a la cabeza (15 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias), mientras que Darius Garland (25 puntos y 12 asistencias) fue el faro de unos Cavaliers en los que el pívot Evan Mobley se lesionó el tobillo.

Indiana Pacers, 123 - Atlanta Hawks, 132

Bogdan Bogdanovic (29 puntos) fue el arma clave de los Atlanta Hawks para derrotar a unos Indiana Pacers que ya no se juegan nada esta temporada y para consolidar su puesto en el play-in del Este. Buddy Hield (26 puntos) y Tyrese Haliburton (25 puntos y 13 asistencias) destacaron en los Pacers.