Los Warriors hacen el ridículo en Memphis; Anteto deja a los Bucks a una victoria de la final del Este

Cuando el TD Garden de Boston gritaba con más fuerza, Jrue Holiday se encargó de silenciarlo con un tapón antológico que le dio a los Milwaukee Bucks la victoria contra los Celtics (107-110) tras un partidazo que deja a los actuales campeones de la NBA a solo un paso de la final del Este (2-3).

En un memorable duelo con toda la emoción e intensidad de los playoffs, los Bucks le dieron la vuelta a un encuentro que perdían de 14 puntos en los primeros compases del último cuarto gracias a dos jugadas clave en los últimos 15 segundos: una enorme canasta tras rebote ofensivo de Bobby Portis y un taponazo de Jrue Holiday sobre Marcus Smart cuando los Celtics buscaban una canasta ganadora.

El base no sólo se quedó el balón tras bloquear a Smart, lo que dio dos tiros libres a los Bucks para ponerse +3, sino que además le robó el balón de nuevo a Smart en la última jugada del partido. Atónitos se quedaron los Celtics, que se habían mostrado muy equilibrados a lo largo de la noche pero que tendrán que recuperarse a contrarreloj de este descomunal golpe moral y ganar sí o sí el viernes en Milwaukee para no irse de vacaciones.

Giannis Antetokounmpo, que en el último cuarto acabó sangrando en el párpado tras un golpe fortuito, fue el líder de los Bucks con 40 puntos y 11 rebotes mientras que Jrue Holiday no solo fue un portento en defensa sino que también destacó en ataque con 24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Además, Bobby Portis aportó desde el banquillo 14 puntos y 15 rebotes.

